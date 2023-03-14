Пять вещей, которые нужно убрать из своей спальни, чтобы сон был крепким

Подушки нужно менять каждые два года, а рабочее место из спальни убрать.

Related video

Часто даже в идеальных условиях нелегко уснуть. Мешает буквально все: от света с улицы, до темноты, подушка кажется неудобной, а одеяло слишком тяжелым. Но эксперты по сну выявили пять вещей в вашей спальне, которые мешают вам крепко спать и высыпаться. Какие именно, пишет Daily Mail.

По мнению экспертов, многие из нас сами виноваты в том, что плозо засыпают и не могут расслабиться во сне. Ведь спальня должна быть настоящим убежищем для покоя, а не просто комнатой.

"В вашей спальне есть несколько вещей, которые могут влиять на вас и впоследствии заставлять вас чувствовать себя посредственно в течение дня", — говорят эксперты компании Bed Threads.

1. Ваше рабочее место

В верхней части списка находится рабочее место. В то время как многие работают из дома наличие письменного стола, или рабочей зоны в вашей спальне "стирает грань между работой и отдыхом и может нарушить мысленную связь между вашей спальней и сном".

Если в вашей комнате есть специально отведенное рабочее место, заснуть может стать сложнее, так как ваш мозг не сможет отключиться и будет думать, что он находится на рабочем месте.

Это также негативно работает, если вы используете свой ноутбук в постели. Так что, если у вас нет специального кабинета, или домашнего офиса, лучше организуйте рабочее место на кухне, или в гостиной.

2. Ваш мобильный телефон

Многие из нас виновны в том, что держат свои мобильные телефоны в спальне. Вы отвлекаетесь на него перед сном, читая новости, или просматривая соцсети, а потом он мигает и сигнализирует всю ночь, сообщая об обновлениях.

Так что, или замените его обычным будильником без дополнительных функций, или установите напоминания на своем телефоне, чтобы выключить технику за час до сна.

3. Общий беспорядок

Беспорядок — это не слишком хорошо для любой комнаты, а особенно для спальни. Ваша спальня должна быть "успокаивающим местом", вашим "убежищем", а беспорядок спокойствию не способствует.

"Исследование, проведенное Принстонским институтом неврологии, показало, что наличие нескольких визуальных стимулов в пределах поля зрения может привести к тому, что эти стимулы будут конкурировать за нейронное представление", — говорят эксперты.

Проще говоря, чем больше беспорядка вы видите, тем больше вы будете отвлекаться. К тому же уборка поможет избавиться от пыли и бактерий, что хорошо и для сна и для здоровья в общем.

4. Домашние животные

Хотя многим нравится идея, что их собака или кошка прижимаются к ним в постели, реальность такова, что они не помогают уснуть.

С котами спать приятно, но они могут вас будить посреди ночи Фото: Getty Images

Если они постоянно встают или двигаются посреди ночи, они не дадут вам качественно выспаться.

Гораздо лучше устроить им уютное местечко для отдыха в другой части апартаментов.

5. Старые подушки

Наконец, по данным Национального фонда сна, следует держать несколько подушек под рукой и менять их каждый день: одну на другую, а после заменять полностью раз в два года, сколько бы они не стоили.

Они впитывают и удерживают в себе пот, слюну, остатки косметических средств, омертвевшие клетки кожи с лица и волос. Это приводит к появлению неприятных запахов и даже плесени, от чего вы можете заболеть.

Если вы просыпаетесь с болью в шее или плече, то также пришло время заменить подушку, поскольку она не выполняет свою работу.

И напоследок три вещи, которых никогда не должно быть в вашей спальне:

Телевизор — энергия, излучаемая экраном, может вызвать проблемы со здоровьем и нарушить режим сна;

Растения — в них слишком много активной энергии ян;

Аквариумы или открытые источники воды – в них есть энергия ян, а открытые источники воды могут активировать негативную энергию.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон рассказывала о том, насколько для нее важен здоровый сон. В юности она часто им пренебрегала, но теперь старается никогда не нарушать режим.