П'ять речей, які потрібно прибрати зі своєї спальні, щоб сон був міцним

Подушки потрібно міняти кожні два роки, а робоче місце зі спальні прибрати.

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Часто навіть в ідеальних умовах нелегко заснути. Заважає буквально все: від світла з вулиці до темряви, подушка здається незручною, а ковдра надто важкою. Але експерти зі сну виявили п'ять речей у вашій спальні, які заважають вам міцно спати й висипатися. Які саме пише Daily Mail.

На думку експертів, багато хто з нас сам винен у тому, що погано засинає та не може розслабитися уві сні. Адже спальня має бути справжнім притулком для спокою, а не просто кімнатою.

"У вашій спальні є кілька речей, які можуть впливати на вас і згодом змушувати вас почуватися посередньо протягом дня", — кажуть експерти компанії Bed Threads.

1. Ваше робоче місце

У верхній частині переліку перебуває робоче місце. Тоді як багато хто працює з дому, наявність письмового столу або робочої зони у вашій спальні "стирає межу між роботою та відпочинком і може порушити уявний зв'язок між вашою спальнею та сном".

Якщо у вашій кімнаті є спеціально відведене робоче місце, заснути може стати складніше, тому що ваш мозок не зможе відключитися й думатиме, що він перебуває на робочому місці.

Це також негативно працює, якщо ви використовуєте свій ноутбук у ліжку. Так що, якщо у вас немає спеціального кабінету або домашнього офісу, краще організуйте робоче місце на кухні або у вітальні.

2. Ваш мобільний телефон

Багато хто з нас винен у тому, що тримає свої мобільні телефони в спальні. Ви відволікаєтеся на нього перед сном, читаючи новини або переглядаючи соцмережі, а потім він блимає та сигналізує всю ніч, повідомляючи про оновлення.

Отже, або замініть його звичайним будильником без додаткових функцій, або встановіть нагадування на своєму телефоні, щоб вимкнути техніку за годину до сну.

3. Загальний безлад

Безлад — це не дуже добре для будь-якої кімнати, а особливо для спальні. Ваша спальня повинна бути "заспокійливим місцем", вашим "притулком", а безлад спокою не сприяє.

"Дослідження, проведене Принстонським інститутом неврології, показало, що наявність кількох візуальних стимулів у межах поля зору може призвести до того, що ці стимули конкуруватимуть за нейронну виставу", — кажуть експерти.

Простіше кажучи, чим більше безладу ви бачите, тим більше ви відволікатиметеся. До того ж прибирання допоможе позбутися пилу та бактерій, що добре і для сну, і для здоров'я загалом.

4. Домашні тварини

Хоча багатьом подобається ідея, що їхній собака чи кішка притискаються до них у ліжку, реальність така, що вони не допомагають заснути.

Із котами спати приємно, але вони можуть вас будити посеред ночі Фото: Getty Images

Якщо вони постійно встають або рухаються посеред ночі, вони не дадуть вам якісно виспатися.

Набагато краще влаштувати затишне місце для відпочинку в іншій частині апартаментів.

5. Старі подушки

Нарешті, за даними Національного фонду сну, слід тримати кілька подушок під рукою та міняти їх щодня: одну на іншу, а потім замінювати повністю раз на два роки, скільки б вони не коштували.

Вони вбирають і утримують у собі піт, слину, залишки косметичних засобів, відмерлі клітини шкіри з обличчя та волосся. Це призводить до появи неприємних запахів і цвілі, від чого ви можете захворіти.

Якщо ви прокидаєтеся з болем у шиї чи плечі, то також настав час замінити подушку, оскільки вона не виконує своєї роботи.

І насамкінець три речі, яких ніколи не повинно бути у вашій спальні:

Телевізор — енергія, що випромінюється екраном, може викликати проблеми зі здоров'ям і порушити режим сну;

Рослини — у них дуже багато активної енергії ян;

Акваріуми або відкриті джерела води — вони мають енергію ян, а відкриті джерела води можуть активувати негативну енергію.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон розповідала про те, наскільки для неї важливим є здоровий сон. В юності вона часто ним нехтувала, але тепер намагається ніколи не порушувати режиму.