"Сон прекрасний". Акторка Дженніфер Еністон розповіла про секрети краси

Зірка "Друзів" дала інтерв'ю, де зізналася, що красу та молодість їй дозволяє зберегти сон і здоровий спосіб життя.

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54-річна Дженніфер Еністон зізналася, що довгий час недооцінювала здоровий сон, але тепер робить усе для того, щоб виспатися в комфортних умовах. І вона впевнена, що ця звичка допомагає їй зберегти красу та молодість, пише InStyle.

Багато архаїчних приказок просувають ідею про те, що сон призначений для слабаків або мерців, маючи на увазі, що ці повні вісім-дев'ять годин людина проводить у бездіяльності. І противники довгого сну наводять як приклад Наполеона, якому, за легендою, вистачало лише 4 години на день, щоб відпочити.

Дженніфер Еністон — втілення вічної молодості та захисниця здорового способу життя — розвінчує будь-які уявлення, що нехтують важливістю сну. Зірка "Друзів" розповіла, що її десятирічна боротьба з безсонням завдала шкоди її здоров'ю.

Акторка навіть стала партнеркою кампанії "Захопи ніч і день", щоб поширювати інформацію про здоровий сон. Як тільки вона почала дізнаватися більше про сон і про те, що він робить для тіла, вона зрозуміла, наскільки це важливо.

"Усе ваше тіло відпочиває від усієї тієї роботи, що воно виконувало протягом дня. Нестача сну призводить до різноманітних проблем зі здоров'ям", — пояснює вона.

[ + – ] Дженніфер Еністон мала приголомшливий вигляд у свої 54 роки Фото: Instagram jenniferaniston

І цю втрату ніяк не поповнити. Незалежно від того, як довго ви спите на вихідних, ви не можете компенсувати втрачений сон. "Це дефіцит, який ви ніколи не повернете", — каже Еністон.

Акторка, яка отримала премію "Еммі", нещодавно завершила зйомки третього сезону свого популярного серіалу Apple TV+ "Ранкове шоу" та готується до випуску "Загадкового вбивства 2" — продовження блокбастера Netflix із нею та Адамом Сендлером.

Отже, ясно, що з таким завантаженим графіком сон дуже важливий. Режим допомагає їй заспокоїтися після довгого дня на знімальному майданчику.

Вона рекомендує медитації, заспокійливі ванни та повне ігнорування соцмереж у ліжку.

Її день починається так само, як і закінчується: медитацією, яку вона завершує великою кількістю води й фізичними вправами. І якщо вона справді погано спить уночі, акторка зосереджується на тому, щоб заснути вчасно наступного дня.

"Я не напружуюся так сильно на тренуваннях, щоб не отримати травми, які відволікатимуть. Я просто намагаюся зробити все можливе, щоб забезпечити собі гарний нічний сон", — каже акторка.

Еністон каже, що її колега з "Ранкового шоу" Різ Візерспун часто звертається до неї за порадою зі здорового способу життя. "Різ любить приходити до мене й запитувати: "Що нового? Що в тебе є для мене?" Зазвичай я розповідаю їй про свої нові прийоми", — каже акторка.

[ + – ] Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі" Фото: Скриншот

"Сон незвичайний. Сон прекрасний. Але, будучи молодшою, я сприймала його як належне. Ви думаєте: "Все буде нормально, якщо я посплю від трьох до п'яти годин, адже я почуваюся чудово". А потім усе стає гірше, і ваша працездатність виявляється на нулі", — згодом Еністон зрозуміла, що її проблеми зі сном упливали на її роботу й мислення, а також на її тіло, колір обличчя та навіть на стан волосся. Отже, тепер вона ніколи не відмовляє собі в задоволенні поспати.

Нагадаємо, раніше про свої секрети краси розповідала ще одна голлівудська кінодіва Геллі Беррі. 56-річна акторка веде здоровий спосіб життя й багато тренується.