Актриса Холлі Беррі розповіла про секрети своєї краси

Зірка "Готики" та дівчина Джеймса Бонда не снідає і рано лягає спати.

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56-річна актриса Холлі Беррі приголомшливо виглядає і часто публікує в Instagram фото своїх тренувань. Вона часто виходить на червоні доріжки у розкішних відкритих сукнях. І нарешті, розповіла Marie Claire, що робить її тіло і шкіру щасливими та здоровими, а також якого режиму дня дотримується, щоб залишатися у формі.

Коли ви думаєте про ікони краси, Холлі Беррі має бути на першому місці у вашому списку. Десятиліття за десятиліттям 56-річна актриса кидає виклик процесу старіння.

[ + – ] Холлі Беррі у 2001 році Фото: Getty Images

І це при тому, що вона практично не має перерви у зйомках, адже навіть зараз вона зайнята відразу двома проєктами Netflix: науково-фантастичномим фільмом "Земля матері" та трилером "Наша людина з Джерсі".

До того ж актриса страждає на цукровий діабет 1-го типу, який їй діагностували в 1989 році. Вона впала в кому під час зйомок серіалу "Живі ляльки".

У короткому інтерв'ю актриса розповіла про свій розпорядок дня та дієту. Вранці вона встає о шостій ранку і приймає вітаміни (ADK), риб'ячий жир і колаген у каві. Потім вона приймає пробіотики, необхідні їй через її захворювання.

"Я бігаю до школи ранками. У мене двоє дітей, тому я зазвичай встаю рано, щоб відвезти одного з них до школи. Це дуже важлива частина мого ранку. А потім я приходжу додому і займаюся фітнесом приблизно з 9.30 до 10.30 ранку. Зазвичай я тренуюся щодня або чотири дні на тиждень, іноді п'ять, залежно від обставин, але зазвичай чотири дні на тиждень", — розповіла актриса.

[ + – ] Холлі Беррі чудово виглядає у свої 56 років. Фото: Getty Images

Вона зізналася, що перестала снідати близько 20 років тому просто через те, що не відчувала в цьому потреби. Так що вперше Беррі їсть о 14:00.

"Я починаю свій ранок з однієї чашки кави, використовую горіхове молоко та замінник цукру. І цього мені вистачає до обіду", — розповіла зірка "Джона Віка".

Займаючись спортом, Холлі Беррі намагається урізноманітнити фітнес-рутину. Іноді вона займається йогою, іноді гімнастикою, інколи ж пілатесом. Актриса впевнена, що тіло звикає до тих самих вправ, тому постійно пробує щось нове.

Говорячи про б'юті-процедури, актриса каже, що завжди прагнула виглядати природно. А тому просто почала дбати про свою шкіру, про своє здоров'я та займатися спортом. Вона майже не використовує косметику, роблячи макіяж лише заради важливих заходів.

Холлі Беррі використовує легку косметику, що зволожує, уникаючи тієї, що сушить шкіру. І майже не користується парфумом. Вона жартує, що її діти проти цього.

"Вони завжди кажуть мені: "Мамо, це жахливо пахне. Нам не подобається, що ти так пахнеш. Ти не пахнеш мамою". Саме вони утримують мене від використання великої кількості парфуму", — жартує актриса. За її словами, діти воліють просто запах чистоти та мила.

Перед сном Холлі Беррі очищає та зволожує шкіру. Вона цікавиться новими засобами та часто пробує щось нове.

[ + – ] Холлі Беррі майже щодня займається спортом Фото: Instagram halleberry

Вечеряє актриса о 17.3о і рано лягає спати. І вона дозволяє собі іноді випити келих червоного сухого вина.

"У моїй сім'ї поширені хвороби серця, а мій кардіолог каже: "Ви можете випити склянку натурального червоного вина один раз на день, це корисно для здоров'я серця", але Холлі жартує, що щодня пити навіть натуральне вино — це для неї занадто. Так що вона дозволяє собі це не частіше, ніж чотири рази на тиждень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які секрети макіяжу дозволять вам виглядати молодше. А також, як правильно доглядати шкіру навколо очей. Адже вона тонка і ніжна, а значить пошкодити її можна навіть ненароком.