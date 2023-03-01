Актриса Холли Берри рассказала о секретах своей красоты

Звезда "Готики" и девушка Джеймса Бонда не завтракает и рано ложится спать.

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56-летняя актриса Холли Берри потрясающе выглядит и часто публикует в Instagram фото своих тренировок. Она часто выходит на красные дорожки в роскошных открытых платьях. И наконец, рассказала Marie Claire, что делает ее тело и кожу счастливыми и здоровыми, а также какой режим дня соблюдает, чтобы оставаться в форме.

Когда вы думаете об иконах красоты, Холли Берри должна быть на первом месте в вашем списке. Десятилетие за десятилетием 56-летняя актриса бросает вызов процессу старения.

[ + – ] Холли Берри в 2001 году Фото: Getty Images

И это притом, что у нее практически нет перерыва в съемках, ведь даже сейчас она занята сразу двумя проектами Netflix: научно-фантастическом фильме "Земля матери" и триллере "Наш человек из Джерси".

К тому же актриса страдает от сахарного диабета 1-го типа, который ей диагностировали в 1989 году. Она впала в кому во время съемок сериала "Живые куклы".

В коротком интервью актриса рассказала о своем распорядке дня и диете. Утром она встает в шесть утра и принимает витамины (A-D-K), рыбий жир и коллаген в кофе. Затем она принимает пробиотики, необходимые ей из-за ее заболевания.

"Я бегаю в школу по утрам. У меня двое детей, поэтому я обычно встаю рано, чтобы отвезти одного из них в школу. Это очень важная часть моего утра. А потом я прихожу домой и занимаюсь фитнесом примерно с 9.30 до 10.30 утра. Обычно я тренируюсь каждый день или четыре дня в неделю, иногда пять, в зависимости от обстоятельств, но обычно четыре дня в неделю", — рассказала актриса.

[ + – ] Холли Берри потрясающе выглядит в свои 56 лет Фото: Getty Images

Она призналась, что перестала завтракать около 20 лет назад, просто потому что не чувствовала в этом потребности. Так что первый раз Берри ест в 14.00.

"Я начинаю свое утро с одной чашки кофе, использую ореховое молоко и заменитель сахара. И этого мне хватает до обеда", — рассказала звезда "Джона Уика".

Занимаясь спортом, Холли Берри старается разнообразить фитнесс-рутину. Иногда она занимается йогой, иногда гимнастикой, а иногда пилатесом. Актриса уверена, что тело привыкает к одним и тем же упражнениям, поэтому постоянно пробует что-то новое.

Говоря о бьюти-процедурах, актриса говорит, что всегда стремилась выглядеть естественно. А потому просто стала заботиться о своей коже, о своем здоровье и заниматься спортом. Она почти не использует косметику, делая макияж только ради важных мероприятий.

Холли Берри использует легкую, увлажняющую косметику, избегая той, что сушит кожу. И почти не пользуется парфюмом. Она шутит, что ее дети против этого.

"Они всегда говорят мне: "Мама, это ужасно пахнет. Нам не нравится, что ты так пахнешь. Ты не пахнешь мамой". Именно они удерживают меня от использования большого количества парфюма", — шутит актриса. По ее словам дети предпочитают просто запах чистоты и мыла.

Перед сном Холли Берри очищает и увлажняет кожу. Она интересуется новыми средствами и часто пробует что-то новое.

[ + – ] Холли Берри почти каждый день занимается спортом Фото: Instagram halleberry

Ужинает актриса в 17.3о и рано ложится спать. И она позволяет себе иногда выпить бокал красного сухого вина.

"В моей семье распространены болезни сердца, а мой кардиолог говорит: "Вы можете выпить стакан натурального красного вина один раз в день, это полезно для здоровья сердца", — но Холли шутит, что каждый день пить даже натуральное вино – это для нее слишком. Так что она позволяет себе эту вольность не чаще, чем четыре раза в неделю.

Напомним, ранее Фокус писал, какие секреты макияжа позволят вам выглядеть моложе. А также, как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз. Ведь она тонкая и нежная, а значит повредить ее можно даже невзначай.