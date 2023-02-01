Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз и не допускать ошибок

Кожа вокруг глаз очень нежная и ухаживать за ней нужно осторожно и нежно.

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Есть множество статей с советами о том, как ухаживать за кожей вокруг глаз. Но многие пренебрегают этими советами, хотя кожа у глаз очень нежная и тонкая и требует особого отношения, иначе не избежать отеков, темных кругов и морщинок.

Фокус собрал информацию о наиболее часто допускаемых ошибках, которых стоит избегать, чтобы ваши глаза всегда оставались прекрасными.

Забывчивость

Именно забывчивость является наиболее распространенной ошибкой. Если про крем для лица большинство женщин не забывает, то глазам зачастую достается куда меньше внимания. Но в этой зоне меньше всего подкожно-жировой клетчатки, кожа более тонкая, она стареет намного быстрее, так что ухаживая за лицом, обязательно уделяйте внимание глазам.

Нужно пользоваться специальными средствами

Большинство производителей уходовой косметики выпускают специальные средства для ухода за кожей у глаз. Но многие ею пренебрегают, будучи уверенной, что подойдет любой крем. Но это не так. Средства для глаз обычно более легкие, нежные и интенсивные.

Задача обычных кремов для лица – увлажнение, а средства для кожи у глаз борются с темными кругами, мешками, пигментными пятнами и мелкими морщинками. Обычный крем с этим не справится. Но увлажнение тоже важно. Об этом говорят все косметологи и супермодели. И используйте специальный солнцезащитный крем.

Неправильный уход

Но даже те, кто пользуется косметикой для глаз, зачастую делают это неправильно. Крем, или сыворотку для кожи вокруг глаз нужно распределять снизу и сверху, и не трогать подвижное веко. И следует избегать попадания средств на слизистую, иначе это вызовет раздражение.

Неправильное очищение

Гели, пенки и мыло подходят для умывания лица, но не для умывания зоны вокруг глаз. Для этого есть специальные средства. Они более деликатные и не содержать аллергенов.

Тереть нельзя

Кожу вокруг глаз никогда нельзя тереть и растягивать. Средства для ухода нужно наносить мягкими похлопывающими движениями, двигаясь по веку от носа к внешнему уголку глаза.И плохие новости для тех, кто любит спать лицом в подушку. Это тоже вредно для глаз. А вот шелковая наволочка – это хороший выбор. Она лучше всего подходит для лица.

Перебор с патчами

Очень многие любят патчи для глаз. Они интенсивно увлажняют и придают ощущение свежести, убирают темные круги под глазами, но многие используют их неправильно: держат слишком долго. Под глазами их следует держать ровно столько, сколько советует производитель.

И стоит помнить, что на кожу очень влияют: стресс, усталость, вредная пища, алкоголь и главное – постоянный недосып. Старайтесь избегать этих факторов.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о вредных привычках, которые зачастую все допускают в уходе за волосами. Особенно они вредны зимой.