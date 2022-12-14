Топ-5 вредных привычек в уходе за волосами, которых стоит избегать зимой и не только

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Зима – это сложное время для того, чтобы сохранить красоту волос. На улице холодно и морозно, или холодно и влажно, дома тепло и жар от обогревателей пересушивает кожу и волосы. Многие весной замечают, что их шевелюра уже выглядит не так роскошно, как раньше. Но если соблюдать некоторые правила и исключить вредные привычки, то возможно сохранить волосы в порядке. Об этом пишет Refinery29.

Советы по уходу за волосами дала сертифицированный трихолог, представитель Tangle Teezer Анджела Онуоха. И первое правило, из которого проистекают все остальные – не мойте голову слишком часто. Кроме этого, используйте массажер для головы, это улучшает кровообращение кожи головы, что способствует лучшему росту.

Не выходите на улицу с мокрой головой

Летом сушить волосы на свежем воздухе вполне возможно. Но зимой от этой практики лучше отказаться.

Когда ваши волосы влажные, они становятся более эластичными по текстуре и могут легко сломаться. Холодный воздух буквально их замораживает и ломает. Если вы заметили у себя непривычно короткие прядки, то скорей всего, это уже произошло.

Чтобы еще больше защитить свои волосы от холода, лучше зимой носить шапки и шляпы с подкладкой из чего-то вроде шелка или атласа. "В противном случае головной убор также может вызвать трение, что еще больше повреждает ваши волосы", — говорит Онуоха.

Не используйте слишком много кондиционера для волос

Волосы пересыхают, и вы используете больше кондиционера. Но слишком частые манипуляции с волосами могут привести к их повреждению и ломкости в долгосрочной перспективе.

Так что эксперт советует использовать шампунь и кондиционер по методу, который она называет "сэндвич". Просто нанесите кондиционер на влажные волосы, дайте ему подействовать несколько минут и смойте. Затем вымойте волосы шампунем, ополосните и нанесите любимую маску. И затем снова тщательно вымойте пряди.

[ + – ] Не используйте слишком много кондиционера для волос Фото: Фото: Gettyimages

И важно, не наносите кондиционер на слишком мокрые волосы, иначе средство просто соскальзывает с прядей, не успевая подействовать. А вы тратите его зря. Просто отожмите пряди перед тем, как наносить кондиционер.

Не сушите волосы феном сразу после того, как помыли голову

Последнее, что любой из нас хочет делать, после душа, это стоять с мокрой головой. Однако обжигать мокрые волосы горячим воздухом нельзя.

При использовании фена на мокрых волосах вода на прядях нагревается до того, как она успевает испариться и повреждает волосы. К тому же это действует на кожу головы не лучшим образом, что может привести к зуду и шелушению.

Так что делать? "Используя полотенце из микрофибры, убедитесь, что вы впитали большую часть воды. Напитайте волосы термозащитным средством, а затем высушите их феном", — советует эксперт.

Не бойтесь средств по уходу с силиконами

По словам эксперта, многие считают, что волосы становятся более сухими в холодную погоду, но это миф.

"Если волосы уже повреждены, они могут выглядеть сухими, и это связано с изменениями погоды и влажности. Зимой днем меньше солнечного света. Солнце естественным образом отражает свет, что делает ваши волосы более блестящими летом по сравнению с более холодными месяцами", — отмечает эксперт.

[ + – ] Не сушите голову сразу, как помоете волосы Фото: Скриншот

Онуоха предпочитает натуральные масла вместо сывороток для придания блеска — например, аргановое масло и масло жожоба, но ей также нравятся масла на силиконовой основе. Силикон — отличный ингредиент, который, к сожалению, часто демонизируют, считая, что он утяжеляет волосы и делает их жирными.

В настоящее время большинство силиконов, используемых в уходе за волосами, легкие и очень легко смываются — их преимущества намного перевешивают любые минусы.

"Масла на основе силикона могут помочь напитать стержень волоса, делая его гладким, — говорит эксперт, — и при этом защищая его от внешней агрессивной среды".

Не используйте слишком часто щетки с жестким ворсом

Многие предпочитают щетки с натуральной жесткой щетиной. Однако стилисты от них не в восторге. Они могут повредить волосы и кожу головы, что не слишком хорошо в долгосрочной перспективе. И они могут вызывать аллергическую реакцию.

[ + – ] Не используйте щетки с жесткой щетиной слишком часто Фото: Getty Images

Вместо щеток с жесткой щетиной предлагаем выбрать мягкие щетки с гибкими зубьями. Они не растягивают волосы и не дергают пряди.

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