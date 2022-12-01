Пучок, высокий хвост и С-стрижка. Топ-5 самых модных причесок этого сезона

В трендах 2022 года немного футуризма, возвращение к стилю 1990-х, и волосы, собранные в пучок.

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К концу года нередко начинают появляться идеи о том, что нужно что-то изменить в своем образе, а волосы – первое, что приходит на ум. Во-первых, это безопасно. Ведь чтобы вы не сделали, волосы отрастут и вы снова сможете экспериментировать, во-вторых, смена прически, порой способна совершенно изменить общий стиль и облик, и, наконец, в-третьих, когда вся вы спрятана под пуховиками и пальто, именно ваша стильная прическа будет привлекать внимание в первую очередь. О самых популярных трендах для волос рассказал ресурс Refinery29.

Для начала стоит отметить, что если вы задумали сменить цвет волос, то стоит попробовать самый модный оттенок сезона осень-зима 2022: густой шоколадный оттенок.

Именно его голливудские колористы называют настоящим хитом и уже прозвали "нуарным" коричневым. "Один цвет, глубокий, почти черный", — описывает его Анжелы Хейзелтон, известный колорист.

Футуристические узелки

В свое время внимание модниц привлекли "узелки банту", традиционная прическа некоторых африканских народностей. Но теперь подобные миниатюрные пучки, расположенные в форме гребня вдоль головы и дополненные тонкими прядками, выпущенными вдоль щек, получили новое дыхание.

[ + – ] Футуризм - в трендах зимы 2022

Они делают обладательницу подобной прически схожей с героиней фантастического фильма, и уже много раз "появлялись" на красной дорожке.

C-стрижка

Свое название этот тренд в стрижке получил из-за ступенчатых прядей, обрамляющих лицо, и изгибающихся буквой "С". Волосы средней длины подстригаются поэтапно, и с рваными краями, особой укладки не требуют и обрамляют лицо, как рамка.

[ + – ] C-стрижка придает ретро-шик

Волосы выглядят мягкими и упругими, а изгибы смягчают черты лица и придают образу легкий налет в стиле ретро.

Высокий конский хвост

Для того, чтобы попробовать этот тренд, не нужно записываться к парикмахеру. Ведь каждый может попробовать сделать подобную прическу сам себе перед зеркалом.

[ + – ] Стилист Ким Кардяшьян Крис Эпплтон показывает, как сделать высокий хвост

Тем более, самые звездные парикмахеры уже опубликовали немало туториалов с подробными инструкциями о том, как именно стоит подхватить волосы, чтобы конский хвост получился высоким, в стиле Ким Кардашьян.

Высокий пучок

Если вы предпочитаете пучок хвостику, то высокий пучок, полностью убирающий волосы от лица – это ваш выбор. К тому же он отлично смотрится с шарфами и свитерами с высоким воротником. Чтобы пучок смотрелся идеально, парикмахеры рекомендуют нанести крем, или пенку для укладки от корней до кончиков волос на подсушенные полотенцем или сухие волосы, прежде чем собрать их в пучок.

[ + – ] Высокий пучок - идеален для зимы

Когда волосы собраны, воспользуйтесь зубной щеткой, как это делают самые именитые стилисты и соберите все мелкие волоски, выбившиеся из прически.

Волны в стиле 1990-х

Вспомните кинодив и супермоделей из 1990-х. У них всегда была шикарная укладка с мягкими волнами, спадающими на плечи. Этот тренд снова в моде.

[ + – ] Волны в стиле 1990-х - ретро в моде

Стилисты дискутируют, какой пробор лучше – сбоку, или прямой, но для создания идеальной прически в стиле молодой Синди Кроуфорд подойдет любой. Залог успеха: многослойность и рваные края, средняя длина и средства для укладки, придающие объем. Также не стоит забывать про фен и круглую щетку.

Но если все это кажется слишком сложным, то сделайте многослойную стрижку и сушите волосы, наклонив голову вперед. Это поднимет волосы от корней и придаст объем.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как нужно мыть голову, чтобы волосы дольше оставались чистыми и сохраняли свежий вид.