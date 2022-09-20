Как правильно мыть голову, чтобы волосы дольше оставались чистыми

Интересно, но хорошее состояние волос зависит не только от шампуня, но и от нескольких простых правил

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Каждый уже привык мыть голову так часто, как это требуется. Иногда это зависит от длины волос, ведь не секрет, что за короткой стрижкой проще ухаживать. Многие считают, что все дело в шампуне и ищут именно тот самый, после которого волосы дольше будут сохранять свежесть. Но есть несколько простых правил, которые дольше сохранят волосы чистыми, пишет Teen Vogue.

Самый главный секрет – это уход и питание. Но есть и несколько простых правил мытья головы, которые многие игнорируют, или же просто про них не знают.

Главное, прежде, чем идти в душ мыть голову, следует тщательно расчесать волосы. Особенно этот правило следует запомнить тем у кого длинные и густые волосы. Расчесывание улучшает кровообращение головы и предотвращает выпадение волос. К тому же расчесанные волосы проще мыть, они не путаются во время мытья еще больше и не травмируются.

Перед тем как нанести шампунь, следует хорошенько смочить волосы от корней до кончиков. А, нанося шампунь, следует предварительно вспенить его в ладонях.

Но ранее следует подобрать шампунь для своего типа волос. Если у вас тонкие волосы: вы едва видите или чувствуете один волосок между кончиками пальцев, вам следует использовать мягкий очищающий шампунь.

[ + – ] Чтобы волосы дольше оставались чистыми, есть несколько правил Фото: Фото: Gettyimages

Если у вас густые или жесткие волосы, поищите что-нибудь с увлажняющими свойствами.

Если у вас окрашенные волосы, поищите что-то безопасное для цвета, которое не смывает краску с волос при каждом мытье.

Для обесцвеченных волос ищите осветляющий шампунь, чтобы предотвратить нежелательную желтизну.

Независимо от типа ваших волос лучше избегать шампуней с сульфатами, хоть они отлично очищают волосы и легко пенятся, но со временем они высушивают волосы, делая их ломкими и тусклыми.

Это особенно актуально для тонких, сухих, или вьющихся волос.

Сульфаты также могут вызывать раздражение кожи у некоторых людей, особенно у людей с чувствительной кожей.

Стилисты и парикмахеры также не рекомендуют мыть волосы каждый день, это лишает их естественной защиты, делая их ломкими и поврежденными.

Жирным типам волос может потребоваться мытье каждые 2-3 дня, но обладателям сухих волос лучше не мыть их чаще, чем 1-2 раза в неделю.

Теперь, когда у нас есть правильный шампунь, то следует взять его небольшое количество и нанести на кожу головы, необязательно наносить шампунь по всей длине. Волосам будет достаточно и того количества шампуня, что будет стекать вниз.

Существует устойчивое мнение, что следует мыть голову очень горячей водой, буквально, настолько горячей, насколько вы способны выдержать. Но это только провоцирует усиление работы сальных желез. К тому же горячая вода ослабляет волосяные луковицы и волосы могут выпадать в большем количестве. Мыть голову следует теплой, или даже прохладной водой.

И следует помнить, что ополаскивание должно занимать куда больше времени, чем само мытье. Шампунь нужно смыть тщательно, иначе волосы очень быстро снова станут грязными.

Не забывайте, что мокрые волосы травмируются легче, чем сухие, а потому не нужно их дергать, тереть и скручивать.

[ + – ] Для вьющихся волос стоит подобрать правильный шампунь Фото: Getty Images

Кондиционер стоит наносить на длину волос, но не на корни, это делает волосы жирными. Подождите, пока он подействует, то время, что указано на флаконе. Обычно это от двух до трех минут. Можно использовать даже расческу с редкими зубьями, чтобы распределить кондиционер равномерно.

А помыв голову, вытирайте волосы бережно. Парикмахеры даже рекомендуют использовать старую мягкую трикотажную футболку, или полотенце из микрофибры. Просто мягко выжимайте волосы, не трите их и не дергайте.

После можно нанести средство для распутывания, или защитное средство.

Если следовать этим простым правилам, то волосы дольше будут оставаться чистыми и точно станут здоровее.