Як правильно мити голову, щоб волосся довше залишалося чистим

Цікаво, але гарний стан волосся залежить не тільки від шампуню, а й від кількох простих правил.

Related video

Кожен уже звик мити голову так часто, як це потрібно. Іноді це залежить від довжини волосся, адже не секрет, що за короткою стрижкою простіше доглядати. Багато хто вважає, що вся справа в шампуні, та шукає саме той самий, після якого волосся довше зберігатиме свіжість. Але є кілька простих правил, які довше збережуть волосся чистим, пише Teen Vogue.

Найголовніший секрет — це догляд і харчування. Але є й кілька простих правил миття голови, які багато хто ігнорує або ж просто про них не знає.

Головне, перш ніж іти в душ мити голову, слід ретельно розчесати волосся. Особливо це правило слід запам'ятати тим, у кого довге та густе волосся. Розчісування покращує кровообіг голови та запобігає випаданню волосся. До того ж розчесане волосся простіше мити, воно не плутається під час миття ще більше та не травмується.

Перед тим, як нанести шампунь, слід добре змочити волосся від коренів до кінчиків. А, наносячи шампунь, слід попередньо спінити його в долонях.

Але раніше слід підібрати шампунь для свого типу волосся. Якщо у вас тонке волосся — ви ледве бачите або відчуваєте одну волосинку між кінчиками пальців, — вам слід використовувати м'який шампунь, що очищає.

[ + – ] Щоб волосся довше залишалося чистим, є кілька правил Фото: Фото: Gettyimages

Якщо у вас густе або жорстке волосся, пошукайте щось зі зволожувальними властивостями.

Якщо у вас фарбоване волосся, пошукайте щось безпечне для кольору, що не змиває фарбу з волосся під час кожного миття.

Для висвітленого волосся шукайте шампунь, щоб запобігти небажаній жовтизні.

Незалежно від типу вашого волосся краще уникати шампунів із сульфатами, хоча вони відмінно очищають волосся та легко піняться, але згодом вони висушують волосся, роблячи його ламким і тьмяним.

Це особливо актуально для тонкого, сухого або кучерявого волосся.

Сульфати також можуть викликати подразнення шкіри в деяких людей, особливо в людей із чутливою шкірою.

Стилісти й перукарі також не рекомендують мити волосся щодня, це позбавляє його природного захисту, роблячи його ламким і пошкодженим.

Жирним типам волосся може знадобитися миття кожні 2-3 дні, але власникам сухого волосся краще не мити його частіше, ніж 1-2 рази на тиждень.

Тепер, коли в нас є правильний шампунь, слід взяти його невелику кількість і нанести на шкіру голови, необов'язково наносити шампунь по всій довжині. Волоссю буде достатньо й тієї кількості шампуню, що стікатиме вниз.

Існує стійка думка, що слід мити голову дуже гарячою водою, буквально настільки гарячою, наскільки ви здатні витримати. Але це лише провокує посилення роботи сальних залоз. До того ж гаряча вода послаблює волосяні цибулини, і волосся може випадати у більшій кількості. Мити голову слід теплою або навіть прохолодною водою.

І слід пам'ятати, що ополіскування має займати набагато більше часу, ніж саме миття. Шампунь потрібно змити ретельно, інакше волосся дуже швидко знову стане брудним.

Не забувайте, що мокре волосся травмується легше, ніж сухе, а тому не потрібно його смикати, терти й скручувати.

[ + – ] Для кучерявого волосся варто підібрати правильний шампунь Фото: Getty Images

Кондиціонер варто наносити на довжину волосся, але не на корені, це робить волосся жирним. Зачекайте, поки він подіє, той час, що вказано на флаконі. Зазвичай це від двох до трьох хвилин. Можна використовувати навіть гребінець із рідкими зубчиками, щоб рівномірно розподілити кондиціонер.

А помивши голову, витирайте волосся дбайливо. Перукарі навіть рекомендують використовувати стару м'яку трикотажну футболку або рушник із мікрофібри. Просто м'яко вичавлюйте волосся, не тріть його та не смикайте.

Після цього можна нанести засіб для розплутування або захисний засіб.

Якщо дотримуватися цих простих правил, то волосся довше залишатиметься чистим і точно стане здоровішим.