Пучок, високий хвіст та С-стрижка. Топ 5 наймодніших зачісок цього сезону

У трендах 2022 року трохи футуризму, повернення до стилю 1990-х, та волосся, зібране в пучок.

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До кінця року нерідко починають з'являтися ідеї про те, що потрібно щось змінити у своєму образі, а волосся — перше, що спадає на думку. По-перше, це безпечно. Адже щоб ви не зробили, волосся відросте і ви знову зможете експериментувати, по-друге, зміна зачіски, часом здатна зовсім змінити загальний стиль та вигляд, і, нарешті, по-третє, коли вся ви схована під пуховиками та пальто, саме насамперед ваша стильна зачіска привертатиме увагу. Про найпопулярніші тренди для волосся розповів ресурс Refinery29.

Для початку варто зазначити, що якщо ви задумали змінити колір волосся, варто спробувати наймодніший відтінок сезону осінь-зима 2022: густий шоколадний відтінок.

Саме його голлівудські колористи називають справжнім хітом та вже прозвали "нуарним" коричневим. "Один колір, глибокий, майже чорний", — описує його Анжели Хейзелтон, відома колористка.

Футуристичні вузлики

Свого часу увагу модниць привернули "вузлики банту", традиційна зачіска деяких африканських народностей. Але тепер такі мініатюрні пучки, розташовані у формі гребеня вздовж голови та доповнені тонкими пасмами, випущеними вздовж щік, набули нового бачення.

[ + – ] Футуризм — у трендах зими 2022

Вони роблять володарку такої зачіски схожою на героїню фантастичного фільму, і вже багато разів "з'являлися" на червоній доріжці.

C-стрижка

Свою назву цей тренд у стрижці отримав через східчасті пасма, що обрамляють обличчя, і згинаються буквою "С". Волосся середньої довжини підстригається поетапно, і з рваними краями, особливої укладки не вимагають і обрамляють обличчя, як рамка.

[ + – ] C-стрижка надає ретро-шик

Волосся виглядає м'яким і пружним, а вигини пом'якшують риси обличчя.

Високий кінський хвіст

Для того, щоб спробувати цей тренд, не потрібно записуватись до перукаря. Адже кожен може спробувати зробити таку зачіску перед дзеркалом.

[ + – ] Стиліст Кім Кардяш'ян Кріс Епплтон показує, як зробити високий хвіст

Тим паче найзірковіші перукарі вже опублікували чимало туторіалів із докладними інструкціями про те, як саме варто підхопити волосся, щоб кінський хвіст вийшов високим, у стилі Кім Кардаш'ян.

Високий пучок

Якщо ви віддаєте перевагу пучку, а не хвостику, то високий пучок, що повністю прибирає волосся від обличчя, — це ваш вибір. До того ж він чудово виглядає з шарфами та светрами з високим коміром. Щоб пучок виглядав ідеально, перукарі рекомендують нанести крем або пінку для укладки від коренів до кінчиків волосся на підсушене рушником або сухе волосся, перш ніж зібрати його в пучок.

[ + – ] Високий пучок ідеальний для зими

Коли волосся зібране, скористайтеся зубною щіткою, як це роблять найвідоміші стилісти, і зберіть усі дрібні волоски, що вибилися з зачіски.

Хвилі у стилі 1990-х

Згадайте кінодів та супермоделей з 1990-х. У них завжди була шикарна укладка з м'якими хвилями, що спадають на плечі. Цей тренд знову у моді.

[ + – ] Хвилі у стилі 1990-х – ретро в моді

Стилісти дискутують, який проділ краще — збоку чи прямий, але для створення ідеальної зачіски у стилі молодої Сінді Кроуфорд підійде будь-який. Запорука успіху: багатошаровість та рвані краї, середня довжина та засоби для укладки, що надають обсяг. Також не варто забувати про фен та круглу щітку.

Але якщо все це здається надто складним, то зробіть багатошарову стрижку та сушіть волосся, нахиливши голову вперед. Це підніме волосся від коріння і додасть об'єму.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як потрібно мити голову, щоб волосся довше залишалося чистим і зберігало свіжий вигляд.