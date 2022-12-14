Топ 5 шкідливих звичок у догляді за волоссям, яких варто уникати взимку і не тільки

Взимку від перепадів температур та морозів страждають не лише шкіра, а й зачіска. Однак якщо виключити деякі звички, то з волоссям буде все гаразд.

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Зима – це складний час, щоб зберегти красу волосся. На вулиці холодно та морозно, або холодно та волого, вдома тепло та спека від обігрівачів пересушують шкіру й волосся. Багато навесні помічають, що їхня шевелюра вже виглядає не так розкішно, як раніше. Але якщо дотримуватися деяких правил і виключити шкідливі звички, можна зберегти волосся в порядку. Про це пише Refinery29.

Поради щодо догляду за волоссям дала сертифікований трихолог, представник Tangle Teezer Анджела Онуоха. І перше правило, з якого походять всі інші — не мийте голову занадто часто. Крім цього, використовуйте масажер для голови, це покращує кровообіг шкіри голови, що сприяє кращому зростанню.

Не виходьте на вулицю з мокрою головою

Влітку сушити волосся на свіжому повітрі цілком можливо. Але взимку від цієї практики краще відмовитись.

Коли ваше волосся вологе, воно стає більш еластичним по текстурі і може легко зламатися. Холодне повітря буквально їх заморожує та ламає. Якщо ви помітили у себе незвично короткі пасма, то швидше за все це вже сталося.

Щоб ще більше захистити своє волосся від холоду, краще взимку носити шапки та капелюхи із підкладкою з чогось на зразок шовку чи атласу. "Інакше головний убір також може викликати тертя, що ще більше пошкоджує ваше волосся", — говорить Онуоха.

Не використовуйте занадто багато кондиціонера для волосся

Волосся пересихає і ви використовуєте більше кондиціонера. Але занадто часті маніпуляції з волоссям можуть призвести до їх пошкодження та ламкості у довгостроковій перспективі.

Так що експерт радить використовувати шампунь та кондиціонер за методом, який вона називає "сендвіч". Просто нанесіть кондиціонер на вологе волосся, дайте йому подіяти кілька хвилин і змийте. Потім вимийте волосся шампунем, промийте і нанесіть улюблену маску. Після цього знову ретельно вимийте пасма.

[ + – ] Не використовуйте занадто багато кондиціонера для волосся Фото: Фото: Gettyimages

І важливо, не наносьте кондиціонер на занадто мокре волосся, інакше засіб просто зісковзує з пасм, не встигаючи подіяти. А ви марнуєте його. Просто відіжміть пасма перед тим, як наносити кондиціонер.

Не сушіть волосся феном відразу після того, як помили голову

Останнє, що будь-хто хоче робити після душа, це стояти з мокрою головою. Однак обпалювати мокре волосся гарячим повітрям не можна.

При використанні фена на мокрому волоссі вода на пасмах нагрівається до того, як вона встигає випаруватися і пошкоджує волосся. До того ж це діє на шкіру голови не найкращим чином, що може призвести до свербіння та лущення.

То що робити? "Використовуючи рушник з мікрофібри, переконайтеся, що ви вбрали більшу частину води. Наживіть волосся термозахисним засобом, а потім висушіть його феном", — радить експерт.

Не бійтеся засобів для догляду з силіконами

За словами експерта, багато хто вважає, що волосся стає сухішим в холодну погоду, але це міф.

"Якщо волосся вже пошкоджене, воно може виглядати сухим, і це пов'язано зі змінами погоди та вологості. Взимку вдень менше сонячного світла. Сонце природним чином відображає світло, що робить ваше волосся блискучим влітку порівняно з більш холодними місяцями", — зазначає експерт. .

[ + – ] Не сушіть голову відразу, як помиєте волосся Фото: Скриншот

Онуоха віддає перевагу натуральним маслам замість сироваток для надання блиску — наприклад, арганова олія і олія жожоба, але їй також подобаються олії на силіконовій основі. Силікон — відмінний інгредієнт, який, на жаль, часто демонізують, вважаючи, що він обтяжує волосся і робить його жирним.

В даний час більшість силіконів, що використовуються у догляді за волоссям, легкі і дуже легко змиваються — їх переваги набагато переважають будь-які мінуси.

"Олії на основі силікону можуть допомогти наситити стрижень волосся, роблячи його гладким, — каже експерт, — і при цьому захищаючи його від зовнішнього агресивного середовища".

Не використовуйте часто щітки з жорстким ворсом

Багато хто віддає перевагу щіткам з натуральною жорсткою щетиною. Однак стилісти від них не в захваті. Вони можуть пошкодити волосся та шкіру голови, що не надто добре в довгостроковій перспективі. І можуть викликати алергічну реакцію.

[ + – ] Не використовуйте щітки з твердою щетиною занадто часто Фото: Getty Images

Замість щіток із жорсткою щетиною пропонуємо вибрати м'які щітки із гнучкими зубами. Вони не розтягують волосся і не смикають пасма.

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