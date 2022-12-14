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Стиль життя

Топ 5 шкідливих звичок у догляді за волоссям, яких варто уникати взимку і не тільки

Догляд за волоссям, як доглядати за волоссям, зачіска, волосся, догляд за волоссям взимку
Фото: Getty Images | Догляд за волоссям дуже важливий, особливо взимку

Взимку від перепадів температур та морозів страждають не лише шкіра, а й зачіска. Однак якщо виключити деякі звички, то з волоссям буде все гаразд.

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Зима – це складний час, щоб зберегти красу волосся. На вулиці холодно та морозно, або холодно та волого, вдома тепло та спека від обігрівачів пересушують шкіру й волосся. Багато навесні помічають, що їхня шевелюра вже виглядає не так розкішно, як раніше. Але якщо дотримуватися деяких правил і виключити шкідливі звички, можна зберегти волосся в порядку. Про це пише Refinery29.

Поради щодо догляду за волоссям дала сертифікований трихолог, представник Tangle Teezer Анджела Онуоха. І перше правило, з якого походять всі інші — не мийте голову занадто часто. Крім цього, використовуйте масажер для голови, це покращує кровообіг шкіри голови, що сприяє кращому зростанню.

Не виходьте на вулицю з мокрою головою

Влітку сушити волосся на свіжому повітрі цілком можливо. Але взимку від цієї практики краще відмовитись.

Коли ваше волосся вологе, воно стає більш еластичним по текстурі і може легко зламатися. Холодне повітря буквально їх заморожує та ламає. Якщо ви помітили у себе незвично короткі пасма, то швидше за все це вже сталося.

Щоб ще більше захистити своє волосся від холоду, краще взимку носити шапки та капелюхи із підкладкою з чогось на зразок шовку чи атласу. "Інакше головний убір також може викликати тертя, що ще більше пошкоджує ваше волосся", — говорить Онуоха.

Не використовуйте занадто багато кондиціонера для волосся

Волосся пересихає і ви використовуєте більше кондиціонера. Але занадто часті маніпуляції з волоссям можуть призвести до їх пошкодження та ламкості у довгостроковій перспективі.

Так що експерт радить використовувати шампунь та кондиціонер за методом, який вона називає "сендвіч". Просто нанесіть кондиціонер на вологе волосся, дайте йому подіяти кілька хвилин і змийте. Потім вимийте волосся шампунем, промийте і нанесіть улюблену маску. Після цього знову ретельно вимийте пасма.

Догляд за волоссям, як доглядати за волоссям, зачіска, волосся, догляд за волоссям взимку Fullscreen
Не використовуйте занадто багато кондиціонера для волосся
Фото: Фото: Gettyimages

І важливо, не наносьте кондиціонер на занадто мокре волосся, інакше засіб просто зісковзує з пасм, не встигаючи подіяти. А ви марнуєте його. Просто відіжміть пасма перед тим, як наносити кондиціонер.

Не сушіть волосся феном відразу після того, як помили голову

Останнє, що будь-хто хоче робити після душа, це стояти з мокрою головою. Однак обпалювати мокре волосся гарячим повітрям не можна.

При використанні фена на мокрому волоссі вода на пасмах нагрівається до того, як вона встигає випаруватися і пошкоджує волосся. До того ж це діє на шкіру голови не найкращим чином, що може призвести до свербіння та лущення.

То що робити? "Використовуючи рушник з мікрофібри, переконайтеся, що ви вбрали більшу частину води. Наживіть волосся термозахисним засобом, а потім висушіть його феном", — радить експерт.

Не бійтеся засобів для догляду з силіконами

За словами експерта, багато хто вважає, що волосся стає сухішим в холодну погоду, але це міф.

"Якщо волосся вже пошкоджене, воно може виглядати сухим, і це пов'язано зі змінами погоди та вологості. Взимку вдень менше сонячного світла. Сонце природним чином відображає світло, що робить ваше волосся блискучим влітку порівняно з більш холодними місяцями", — зазначає експерт. .

Догляд за волоссям, як доглядати за волоссям, зачіска, волосся, догляд за волоссям взимку Fullscreen
Не сушіть голову відразу, як помиєте волосся
Фото: Скриншот

Онуоха віддає перевагу натуральним маслам замість сироваток для надання блиску — наприклад, арганова олія і олія жожоба, але їй також подобаються олії на силіконовій основі. Силікон — відмінний інгредієнт, який, на жаль, часто демонізують, вважаючи, що він обтяжує волосся і робить його жирним.

В даний час більшість силіконів, що використовуються у догляді за волоссям, легкі і дуже легко змиваються — їх переваги набагато переважають будь-які мінуси.

"Олії на основі силікону можуть допомогти наситити стрижень волосся, роблячи його гладким, — каже експерт, — і при цьому захищаючи його від зовнішнього агресивного середовища".

Не використовуйте часто щітки з жорстким ворсом

Багато хто віддає перевагу щіткам з натуральною жорсткою щетиною. Однак стилісти від них не в захваті. Вони можуть пошкодити волосся та шкіру голови, що не надто добре в довгостроковій перспективі. І можуть викликати алергічну реакцію.

Догляд за волоссям, як доглядати за волоссям, зачіска, волосся, догляд за волоссям взимку Fullscreen
Не використовуйте щітки з твердою щетиною занадто часто
Фото: Getty Images

Замість щіток із жорсткою щетиною пропонуємо вибрати м'які щітки із гнучкими зубами. Вони не розтягують волосся і не смикають пасма.

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