Як правильно доглядати за шкірою навколо очей і не припускатися помилок

Шкіра навколо очей дуже ніжна і доглядати її потрібно обережно та ніжно.

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Є безліч статей з порадами про те, як доглядати за шкірою навколо очей. Але багато хто нехтує цими порадами, хоча шкіра навколо очей дуже ніжна і тонка та вимагає особливого ставлення, інакше не уникнути набряків, темних кіл і зморшок.

Фокус зібрав інформацію про найчастіші помилки, яких варто уникати, щоб ваші очі завжди залишалися прекрасними.

Забудькуватість

Саме забудькуватість є найбільш поширеною помилкою. Якщо про крем для обличчя більшість жінок не забуває, то очам часто дістається значно менше уваги. Але в цій зоні найменше підшкірно-жирової клітковини, шкіра тонша, вона старіє набагато швидше, тож доглядаючи за обличчям, обов'язково приділяйте увагу очам.

Потрібно користуватися спеціальними засобами

Більшість виробників доглядової косметики випускають спеціальні засоби для догляду за шкірою біля очей. Але багато хто нею нехтує, будучи впевненою, що підійде будь-який крем. Але це не так. Засоби для очей зазвичай легші, ніжні й інтенсивні.

Завдання звичайних кремів для обличчя — зволоження, а засоби для шкіри біля очей борються з темними колами, мішками, пігментними плямами та дрібними зморшками. Звичайний крем із цим не впорається. Але зволоження теж важливе. Про це говорять усі косметологи та супермоделі. І використовуйте спеціальний сонцезахисний крем.

Неправильний догляд

Але навіть ті, хто користується косметикою для очей, найчастіше роблять це неправильно. Крем, або сироватку для шкіри навколо очей, потрібно розподіляти знизу і зверху, і не чіпати рухливу повіку. І варто уникати потрапляння засобів на слизову оболонку, інакше це викличе роздратування.

Неправильне очищення

Гелі, пінки та мило підходять для вмивання обличчя, але не для вмивання зони навколо очей. Для цього є спеціальні засоби. Вони більш делікатні та не містять алергенів.

Терти не можна

Шкіру навколо очей ніколи не можна терти та розтягувати. Засоби для догляду потрібно наносити м'якими рухами, поплескуючи і рухаючись по повіці від носа до зовнішнього куточка ока. І погані новини для тих, хто любить спати обличчям в подушку. Це також шкідливо для очей. А ось шовкова наволочка — це хороший вибір. Вона найкраще підходить для обличчя.

Перебір із патчами

Дуже багато хто любить патчі для очей. Вони інтенсивно зволожують і надають відчуття свіжості, прибирають темні кола під очима, але більшість їх використовують неправильно: тримають занадто довго. Під очима їх варто тримати рівно стільки, скільки радить виробник.

І варто пам'ятати, що на шкіру дуже впливають: стрес, втома, шкідлива їжа, алкоголь та головне — постійне недосипання. Намагайтеся уникати цих факторів.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про шкідливі звички, які найчастіше всі використовують у догляді за волоссям. Особливо вони шкідливі взимку.