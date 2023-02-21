Нежная основа и мелкая пудра. Секреты макияжа, которые помогут вам выглядеть моложе

С возрастом состояние кожи начинает меняться, но это не значит, что следует отказаться от макияжа. Просто нужно сменить средства и изменить способ их нанесения.

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Постепенные изменения внешности, которые приходят с возрастом, требуют сменить методы нанесения макияжа, а также сами косметические средства. Чтобы замедлить эти изменения, нужно не забывать про постоянное увлажнение и солнцезащитный крем. Но по словам опытных визажистов, методы, которые срабатывали в 30 лет, уже могут не работать в 40, или 50. Но стоит выучить несколько новых приемов, как вы будете выглядеть гораздо моложе, а ваша кожа станет более свежей и гладкой. О том, как выглядеть моложе, благодаря секретам макияжа, пишет Huff Post.

"Вы должны изучить новые методы и не бояться пробовать новые продукты. Наши лица меняются, и продукты, которые мы наносим на них, тоже должны меняться", — говорит визажист Линдси Гаррисон.

Если вы чувствуете себя неуверенно из-за появления новых морщинок, то визажист Натали Сетарех убеждена, что макияж может быть инструментом, который поможет вам чувствовать себя более уверенно. .

"Мне около 40, и я уже пользуюсь косметикой, чтобы выглядеть моложе. Естественно хотеть это сделать", — говорит она.

[ + – ] Увлажнение важно в любом возрасте Фото: Getty Images

Омертвевшие клетки кожи нужно своевременно удалять, чтобы провоцировать кожу на обновление. Используйте эксфолиаторы с фруктовыми ферментами для для мягкого удаления омертвевших клеток кожи, а также питательные растительные масла и мед, которые помогут восстановить водный баланс кожи.

"По мере взросления кожа начинает терять блеск и сияние. Кожа становится более обезвоженной, тусклой, а морщины становятся более выраженными", — говорят визажисты, а значит, если вы используете основу под макияж, то лучше выбрать увлажняющую, легкую и нематовую.

Крем для коррекции всегда должен быть солнцезащитным. К тому же нелишне будет выбрать тот, в котором есть осветляющие ингредиенты.

Пудра имеет тенденцию накапливаться в мелких морщинках и нелестно их подчеркивать, так что важно наносить пудру только с помощью маленькой кисти и только в тех областях, где она действительно требуется, например, в Т-зоне.

Используйте рассыпчатую пудру очень мелкого помола со светоотражающими частицами, которые помогают сохранить сияние. Чтобы сделать тон кожи еще более сияющим, выбирайте пудру с желтовато-коричневым или бронзовым оттенком.

И нужно помнить про увлажнение. Ведь макияж, нанесенный на сухую кожу, может привести к тому, что косметические средства будут выглядеть неоднородно.

"Для зрелой кожи используйте действительно богатый и смягчающий увлажняющий крем в качестве основы для вашего тонального крема", — советуют визажисты.

Если вы пользуетесь румянами, то выбирайте кремовые, а не порошковые, потому что они дают естественный румянец с более сияющим финишем. Визажисты уверены, что нанесение румян немного выше скул может дать вам "мгновенную подтяжку лица".

"Нанесение румян на яблочки щек создает иллюзию более круглого лица и может сделать вас моложе", — отмечают визажисты.

А чтобы глаза выглядели ярче — возьмите хайлайтер и нанесите его пальцем на надбровную кость, центр века и внутренний уголок глаза. Это быстрый и простой способ освежить ваши глаза без необходимости наносить тонны макияжа.

[ + – ] Памела Андерсон недавно вовсе отказалась от макияжа Фото: WWD

"Один совет, который я всегда даю женщинам, которые хотят освежить свой макияж по мере взросления, — перейти с черной подводки для глаз на коричневую. Пусть черный цвет туши будет самым глубоким оттенком", — советуют визажисты.

Также используйте для глаз увлажняющие кремы с пептидами и мощными антиоксидантами, которые помогают поддерживать выработку коллагена, защищающую кожу и препятствующую появлению мелких морщинок.

Если вы пользуетесь тенями, отдайте предпочтение нейтральной матовой палитре. А на нижнее веко нанесите подводку телесного, или белого цвета. Это поможет "распахнуть" глаза.

Используя губную помаду, не забывайте про праймер, ведь с возрастом вокруг рта появляются тонкие морщинки и помада может растекаться, придавая неряшливый вид. Праймер разгладит кожу и предотвратит это.

Меланин в наших губах может исчезнуть с возрастом, из-за чего они кажутся тоньше, чем они есть на самом деле, используйте карандаш для губ для верхней губы и центра нижней, чтобы придать им более полный вид и привлечь внимание к центру лица.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как правильно красить глаза, чтобы не выглядеть сонной.