Подводка для век. Как правильно краситься, чтобы не выглядеть сонной

Усталость взгляда замаскировать сложно, но возможно.

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Глаза – самая деликатная и выразительная часть лица, но если вы не выспались, или устали, это будет видно. Но замаскировать сонный, или усталый взгляд возможно. Осветляющая подводка поможет. Об этом пишет Vogue.

"Она осветляет глаза и по умолчанию заставляет их выглядеть более бодрыми!" — говорит знаменитый визажист Лиза Аарон.

Осветляющая подводка также может зрительно увеличить глаза: если использовать осветляющий карандаш для глаз во внутренних уголках.

идея состоит в том, чтобы нейтрализовать или скрыть естественный розовый, красный или темный оттенок линии глаз. Это работает, как цветокоррекция.

При выборе оттенка для осветления глаз нужно руководствоваться тоном вашей кожи и эффектом, который вы хотите получить. Хорош кремово-белый оттенок, или телесный.

[ + – ] Белая подводка поможет освежить взгляд

Но если вы хотите выглядеть более драматично – то подойдет и ярко-белый карандаш.

Визажист Питер Филипс нарисовал драматические штрихи белой подводкой на моделях на показе высокой моды Dior весной 2022 года, чтобы дополнить цветовую палитру коллекции, состоящую из металлических и белых оттенков. "Черный макияж глаз сделал бы коллекцию более классической, но белый – сделал ее ярче", — рассказывал Филипс.

Эта техника также любима знаменитостями. Виктория Бекхэм размышляет, что она "не может прожить ни дня" без осветляющего карандаша от ее одноименного косметического бренда.

"Мне очень редко удается проспать всю ночь, но благодаря этому карандашу, об этом никто не узнает. Нейтральный оттенок уравновешивает любую красноту вдоль моей "ватерлинии" и делает белки моих глаз ярче. Я считаю это частью моей рутины по уходу за кожей. Если я отказываюсь от макияжа, вы можете быть уверены, что я не отказываюсь от осветляющего карандаша", — говорит Виктория Бекхэм.

Независимо от того, предпочитаете ли вы так красится каждый день, или для гламурного выхода в свет, штрих осветляющего карандаша создает иллюзию сияния глаз с минимальными усилиями.

Выбирайте персиковый нюдовый оттенок, кремовый, или с жемчужным оттенком.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как красить глаза, чтобы выглядеть моложе.