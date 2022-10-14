Баланс светлого. Как правильно нанести макияж на глаза, чтобы выглядеть моложе

Несколько простых правил помогут скрыть усталость глаз и освежат лицо

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Известно, что макияж может полностью изменить внешность, а может освежить лицо и убрать мелкие морщинки и темные круги под глазами. У профессиональных визажистов есть немало секретов мастерства, но есть несколько правил, освоив которые, можно отлично выглядеть даже если не спали всю ночь.

Для начала стоит усвоить, что даже для макияжа глаз стоит использовать основу. Это делается для того, чтобы тени, тинты и подводка хорошо держались весь день.

Предварительное выравнивание тона и рельефа кожи можно сделать с помощью специальной базы под тени. Она обычно имеет телесный или белый оттенок, который позволит скрыть синеву или капилляры тонкой кожи век.

Если базы нет, просто нанесите на тональный крем, или консилер тонким слоем, а затем слегка припудрите веки.

Фото: Instagram dualipa

Затем на подвижное веко нанесите светлые тени, но оставьте внешний уголок глаза нетронутым.

На этом этапе мы подчеркиваем естественный объем глаза. Также светлые текстуры на подвижном веке делают взгляд более свежим и сияющим.

Лучше использовать натуральную плоскую кисть, именно она поможет распределить тени максимально эффективно.

Во внешний уголок глаза нанесите темные тени с матовой текстурой. А на границу между темным и основным нанесите оттенок с шиммером.

Внутренний уголок глаза и участок под бровями важно красить светлыми, или перламутровыми тенями. Этот прием помогает "открыть глаза".

А линию века стоит подкрасить оттенком темнее цвета кожи, но светлее самого темного цвета на внешнем уголке глаза. Таким образом подчеркивается углубление складки верхнего века, глаз становится визуально больше и ярче.

Теперь, когда тени нанесены и глаза выглядят потрясающе, переходим к завершающему этапу – туши для ресниц.

Но чтобы ресницы выглядели гуще – пространство между ресничками нужно прокрасить карандашом в тон туши.

Нижние ресницы можно не красить – с них тушь чаще всего осыпается, даже если не тереть глаза и образ становится немного неряшливым.

Но если вы уверены в своей туши – красьте. Взгляд а ля Твигги – это всегда мило.

Стоит помнить, что максимально освежающий и омолаживающий эффект создают тени с шиммером. Это же касается и тонального крема и пудры. При макияже глаз сиять должны три зоны: внутренние уголки глаз, центральная часть подвижных век и небольшие участки под кончиками бровей.

И черная тушь "утяжеляет" глаза. Она хороша для вечера, а вот коричневая тушь, или любая цветная – напротив, делает макияж ярким и свежим.