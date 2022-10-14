Баланс світлого. Як правильно нанести макіяж на очі, щоб мати молодший вигляд

Декілька простих правил допоможуть приховати втому очей і освіжать обличчя.

Related video

Відомо, що макіяж може повністю змінити зовнішність, а може освіжити обличчя та прибрати дрібні зморшки й темні кола під очима. У професійних візажистів є чимало секретів майстерності, але є кілька правил, освоївши які, можна мати чудовий вигляд, навіть якщо не спали всю ніч.

Для початку варто засвоїти, що навіть для макіяжу очей варто використати основу. Це робиться для того, щоб тіні, тинти й підводка добре трималися весь день.

Попереднє вирівнювання тону та рельєфу шкіри можна зробити за допомогою спеціальної бази під тіні. Вона зазвичай має тілесний або білий відтінок, який дозволить приховати синь або капіляри тонкої шкіри повік.

Якщо бази немає, просто нанесіть на тональний крем або консилер тонким шаром, а потім злегка припудріть повіки.

Фото: Instagram dualipa

Потім на рухливу повіку нанесіть світлі тіні, але залиште зовнішній куточок ока чистим.

На цьому етапі ми робимо акцент на природному об'ємі ока. Також світлі текстури на рухомій повіці роблять погляд свіжішим і сяйливим.

Краще використовувати натуральний плоский пензель, саме він допоможе розподілити тіні максимально ефективно.

У зовнішній куточок ока нанесіть темні тіні з матовою текстурою. А на кордон між темним і основним нанесіть відтінок із шимером.

Внутрішній куточок ока та ділянку під бровами важливо фарбувати світлими або перламутровими тінями. Цей прийом допомагає "відкрити очі".

А лінію повіки варто підфарбувати відтінком темнішим за колір шкіри, але світлішим за найтемніший колір на зовнішньому куточку ока. Так підкреслюється поглиблення складки верхньої повіки, око стає візуально більшим і яскравішим.

Тепер, коли тіні нанесені й очі мають приголомшливий вигляд, переходимо до завершального етапу — туші для вій.

Але щоб вії мали густіший вигляд, простір між віями потрібно замалювати олівцем у тон туші.

Нижні вії можна не фарбувати — з них туш найчастіше обсипається, навіть якщо не терти очі, і образ стає трохи неохайним.

Але якщо ви впевнені у своїй туші — фарбуйте. Погляд аля Твіггі — це завжди мило.

Варто пам'ятати, що максимальний ефект свіжості, що омолоджує, створюють тіні з шимером. Це ж стосується й тонального крему та пудри. У макіяжі очей сяяти повинні три зони: внутрішні куточки очей, центральна частина рухливих повік і невеликі ділянки під кінчиками брів.

І чорна туш "обтяжує" очі. Вона вдала для вечора, а ось коричнева туш або будь-яка кольорова — навпаки, робить макіяж яскравим і свіжим.