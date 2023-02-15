Підводка для повік. Як правильно фарбуватися, щоб не виглядати сонною

Втому погляду замаскувати складно, але можливо.

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Очі — найделікатніша і найвиразніша частина обличчя, але якщо ви не виспалися, або втомилися, це буде видно. Але замаскувати сонний або втомлений погляд можливо. Освітлювальна підводка допоможе. Про це пише Vogue.

"Вона освітлює очі й за замовчуванням змушує їх виглядати бадьорішими!" — каже знаменита візажистка Ліза Аарон.

Підводка, що освітлює, також може зорово збільшити очі: якщо використовувати освітлювальний олівець для очей у внутрішніх куточках.

Ідея полягає в тому, щоб нейтралізувати чи приховати природний рожевий, червоний чи темний відтінок лінії очей. Це працює, як кольорокорекція.

Під час вибору відтінку для освітлення очей потрібно керуватися тоном шкіри й ефектом, який ви хочете отримати. Хороший кремово-білий відтінок, або тілесний.

[ + – ] Біла підводка допоможе освіжити погляд

Але якщо ви хочете виглядати драматичніше — то підійде і яскраво-білий олівець.

Візажист Пітер Філіпс намалював драматичні штрихи білою підводкою на моделях на показі високої моди Dior навесні 2022 року, щоб доповнити колірну палітру колекції, що складається з металевих і білих відтінків. "Чорний макіяж очей зробив би колекцію більш класичною, але білий — зробив її яскравішим", — розповідав Філіпс.

Ця техніка також полюбилась серед знаменитостей. Вікторія Бекхем розмірковує, що вона "не може прожити ні дня" без олівця від її однойменного косметичного бренду.

"Мені дуже рідко вдається проспати всю ніч, але завдяки цьому олівцю про це ніхто не дізнається. Нейтральний відтінок врівноважує будь-яке почервоніння уздовж моєї "ватерлінії" і робить білки моїх очей яскравішими. Я вважаю це частиною моєї рутини щодо догляду за шкірою. Якщо я відмовляюся від макіяжу, ви можете бути впевнені, що я не відмовляюся від освітлювального олівця", — каже Вікторія Бекхем.

Незалежно від того, чи хочете ви так фарбуватися щодня, або для гламурного виходу у світ, штрих освітлювального олівця створює ілюзію сяйва очей з мінімальними зусиллями.

Вибирайте персиковий відтінок нюдовий, кремовий, або з перлинним відтінком.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як фарбувати очі, щоб виглядати молодше.