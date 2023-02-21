Ніжна основа та дрібна пудра. Секрети макіяжу, які допоможуть вам виглядати молодшою

З віком стан шкіри починає змінюватися, але це не означає, що варто відмовитись від макіяжу. Просто потрібно змінити засоби та змінити спосіб їх нанесення.

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Поступові зміни зовнішності, які приходять з віком, вимагають змінити засоби для макіяжу, а також спосіб його нанесення. Щоб уповільнити ці зміни, потрібно не забувати про постійне зволоження і сонцезахисний крем. Але за словами досвідчених візажистів, методи, які спрацьовували в 30 років, уже можуть не працювати в 40, або в 50. Але варто змінити спосіб нанесення макіяжу та вивчити кілька нових прийомів, як ви виглядатимете набагато молодше, а ваша шкіра стане свіжішою і гладкою. Про те, як виглядати молодше завдяки секретам макіяжу, пише Huff Post.

"Ви повинні вивчити нові методи та не боятися пробувати нові продукти. Наші обличчя змінюються, і продукти, які ми наносимо на них, також повинні змінюватися", — каже візажистка Ліндсі Гаррісон.

Якщо ви почуваєтеся невпевнено через появу нових зморшок, то візажистка Наталі Сетарех переконана, що макіяж може бути інструментом, який допоможе вам почуватися впевненіше.

"Мені майже 40, і я вже користуюся косметикою, щоб виглядати молодшою. Природньо хотіти це зробити", — каже вона.

[ + – ] Зволоження важливе у будь-якому віці Фото: Getty Images

Омертвілі клітини шкіри потрібно своєчасно видаляти, щоб провокувати шкіру на оновлення. Використовуйте ексфоліатори з фруктовими ферментами для м'якого видалення відмерлих клітин шкіри, а також живильні рослинні олії та мед, які допоможуть відновити водний баланс шкіри.

"У міру дорослішання шкіра починає втрачати блиск і сяйво. Шкіра стає зневодненою, тьмяною, а зморшки стають більш вираженими", — кажуть візажисти, а значить, якщо ви використовуєте основу під макіяж, то краще вибрати зволожувальну, легку та нематову.

Крем для корекції завжди має бути сонцезахисним. До того ж не зайве обрати той, в якому є освітлювальні інгредієнти.

Пудра має тенденцію накопичуватися в дрібних зморшках і невтішно їх підкреслювати, тож важливо наносити пудру тільки за допомогою маленького пензля і тільки в тих ділянках, де вона дійсно потрібна, наприклад, в Т-зоні.

Використовуйте розсипчасту пудру дуже дрібного помелу зі світловідбивальними частинками, які допомагають зберегти сяйво. Щоб зробити тон шкіри ще більш сяючим, вибирайте пудру із жовтувато-коричневим або бронзовим відтінком.

І треба пам'ятати про зволоження. Адже макіяж, нанесений на суху шкіру, може призвести до того, що косметичні засоби виглядатимуть неоднорідно.

"Для зрілої шкіри використовуйте дійсно багатий і пом'якшувальний зволожувальний крем як основу для вашого тонального крему", — радять візажисти.

Якщо ви користуєтеся рум'янами, то вибирайте кремові, а не порошкові, тому що вони дають природний рум'янець із сяючим фінішем. Візажисти впевнені, що нанесення рум'ян трохи вище вилиць може дати вам "миттєву підтяжку обличчя".

"Нанесення рум'ян на яблучка щік створює ілюзію круглішого обличчя і може зробити вас молодшим", — зазначають візажисти.

А щоб очі виглядали яскравішими — візьміть хайлайтер і нанесіть його пальцем на надбрівну кістку, центр повіки і внутрішній куточок ока. Це швидкий і простий спосіб освіжити очі без необхідності наносити тонни макіяжу.

[ + – ] Памела Андерсон нещодавно взагалі відмовилася від макіяжу Фото: WWD

"Одна порада, яку я завжди даю жінкам, які хочуть освіжити свій макіяж у міру дорослішання, — перейти з чорної підводки для очей на коричневу. Нехай чорний колір туші буде найглибшим відтінком", — радять візажисти.

Також використовуйте для очей зволожувальні креми з пептидами та потужними антиоксидантами, які допомагають підтримувати вироблення колагену, що захищає шкіру та перешкоджає появі дрібних зморшок.

Якщо ви користуєтеся тінями, віддайте перевагу нейтральній матовій палітрі. А на нижню повіку нанесіть підводку тілесного або білого кольору. Це допоможе "розкрити" очі.

Використовуючи губну помаду, не забувайте праймер, адже з віком навколо рота з'являються тонкі зморшки і помада може розтікатися, надаючи неохайного вигляду. Праймер розгладить шкіру і запобігає цьому.

Меланін у наших губах може зникнути з віком, через що вони здаються тоншими, ніж вони є насправді, використовуйте олівець для губ для верхньої губи і центру нижньої, щоб надати їм більш повного вигляду та привернути увагу до центру обличчя.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як правильно фарбувати очі, щоб не виглядати сонною.