"Сон прекрасен". Актриса Дженнифер Энистон рассказала о секретах красоты

Звезда "Друзей" дала интервью, в котором призналась, что красоту и молодость ей позволяет сохранить сон и здоровый образ жизни.

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54-летняя Дженнифер Энистон призналась, что долгое время недооценивала здоровый сон, но теперь делает все, для того чтобы выспаться в комфортных условиях. И она уверена, что эта привычка помогает ей сохранить красоту и молодость, пишет InStyle.

Множество архаичных поговорок продвигают идею о том, что сон предназначен для слабаков или мертвецов, подразумевая, что эти полные восемь-девять часов человек проводит в бездействии. И противники долгого сна приводят в пример Наполеона, которому, по легенде, хватало всего 4 часов в день, чтобы чувствовать себя отдохнувшим.

Дженнифер Энистон — воплощение вечной молодости и защитница здорового образа жизни — развенчивает любые представления, пренебрегающие важностью сна. Звезда "Друзей" рассказала, что ее десятилетняя борьба с бессонницей нанесла ущерб ее здоровью.

Актриса даже стала партнером кампании "Захвати ночь и день", чтобы распространять информацию о здоровом сне. Как только она начала узнавать больше о сне и о том, что он делает для тела, она поняла, насколько это важно.

"Все ваше тело отдыхает от всей той работы, что оно выполняло в течение дня. Недостаток сна приводит ко всевозможным проблемам со здоровьем", — объясняет она.

[ + – ] Дженнифер Энистон потрясающе выглядит в свои 54 года Фото: Instagram jenniferaniston

И эту потерю никак не восполнить. Независимо от того, как долго вы дремлете на выходных, вы не можете компенсировать потерянный сон. "Это дефицит, который вы никогда не вернете", — говорит Энистон.

Актриса, получившая премию "Эмми", недавно завершила съемки третьего сезона своего популярного сериала Apple TV+ "Утреннее шоу" и готовится к выпуску "Загадочного убийства 2" — продолжения блокбастера Netflix с ней и Адамом Сэндлером.

Так что ясно, что при таком загруженном графике сон очень важен. Режим помогает ей успокоиться после долгого дня на съемочной площадке.

Она рекомендует медитации, успокаивающие ванны и полное игнорирование соцсетей в кровати.

Ее день начинается так же, как и заканчивается: медитацией, которую она завершает большим количеством воды и физическими упражнениями. И если она действительно плохо спит ночью, актриса сосредотачивается на том, чтобы заснуть вовремя на следующий день.

"Я не напрягаюсь так сильно на тренировках, чтобы не получить травмы, которые будут отвлекать. Я просто стараюсь сделать все возможное, чтобы обеспечить себе хороший ночной сон", — говорит актриса.

Энистон говорит, что ее коллега по "Утреннему шоу" Риз Уизерспун часто обращается к ней за советом по здоровому образу жизни. "Риз любит приходить ко мне и спрашивать: "Что нового? Что у тебя есть для меня?" Обычно я рассказываю ей про свои новые приемы", — говорит актриса.

[ + – ] Дженнифер Энистон в сериале "Друзья" Фото: Скриншот

"Сон необыкновенный. Сон прекрасен. Но, будучи моложе, я воспринимала его, как должное. Вы думаете: "Все будет нормально, если я посплю от трех до пяти часов, ведь я чувствую себя прекрасно". А затем все становится хуже и ваша работоспособность оказывается на нуле", — со временем Энистон поняла, что ее проблемы со сном влияли на ее работу и мышление, а также на ее тело, цвет лица и даже на состояние волос. Так что теперь она никогда не отказывает себе в удовольствии поспать.

Напомним, ранее о своих секретах красоты рассказывала еще одна голливудская кинодива Холли Берри. 56-летняя актриса ведет здоровый образ жизни и много тренируется.