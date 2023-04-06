Рятуємося від інсульту. Учені назвали 5 способів зменшення хропіння і зниження ризиків судинних захворювань

Нещодавнє дослідження засвідчило, що у людей, які мають проблеми зі сном, може бути підвищений ризик інсульту.

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Нове дослідження припускає, що проблеми, пов'язані зі сном, можуть підвищувати ризик інсульту. Воно показало, що наявність п'яти і більше симптомів, пов'язаних зі сном, таких як хропіння, сопіння і апное уві сні, значно підвищує ризик інсульту. У людей, які хропуть, ризик інсульту майже вдвічі вищий порівняно з тими, хто не хропе, а в людей, які спали менш як п'ять годин або більш як дев'ять годин, ризик інсульту також вищий, ніж у тих, хто спав у середньому сім годин, пише The Irish News.

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Хропіння — це поширений стан, який виникає, коли потік повітря через ніс, рот або горло частково утруднений під час сну, що призводить до вібрації в горлі та в роті, яка виробляє звук.

Хропіння може бути ознакою основного захворювання, званого апное сну, яке є серйозним розладом сну, за якого дихання неодноразово переривається під час сну. Апное сну може спричинити цілу низку проблем зі здоров'ям, включно з високим кров'яним тиском, хворобами серця та інсультом. Крім того, хропіння саме по собі може призвести до фрагментарного та неякісного сну, що може вплинути на загальний стан здоров'я та самопочуття. Тому усунення хропіння та будь-яких потенційних порушень сну важливе для підтримання хорошого здоров'я.

Провідна авторка дослідження Крістін МакКарті з Університету Голуея в Ірландії підкреслила, що дослідження наголошує на необхідності звернути увагу на проблеми зі сном як на потенційну сферу профілактики інсульту. Якщо у вас є будь-які симптоми, пов'язані зі сном, важливо усунути їх, щоб знизити ризик інсульту.

Ось п'ять способів, які допоможуть зменшити хропіння і знизити ризик інсульту:

Уникайте алкоголю: п'яні ночі можуть призвести до безсоння, наповненого хропінням. Алкоголь розслабляє м'язи щелепи та горла, що підвищує ймовірність обструкції дихальних шляхів. Якщо ви хочете зменшити хропіння, краще повністю відмовитися від алкоголю. Спіть на боці: Якщо лежати на боці, а не на спині, це допоможе запобігти провалюванню основи язика в задню стінку глотки, що може зменшити хропіння. Спробуйте подушку від хропіння: Існують спеціально розроблені подушки, які можуть допомогти запобігти хропінню. Подушка, яка забезпечує достатню підтримку голови та шиї, може гарантувати, що ваші дихальні шляхи не будуть перекриті. Підтримуйте здорову вагу: Надлишок жирової тканини на шиї та поганий м'язовий тонус можуть сприяти виникненню хропіння. Якщо ви страждаєте на надмірну вагу, вжиття заходів щодо зниження ваги може допомогти зменшити хропіння. Ведіть щоденник сну: Щоденник сну допоможе вам виявити чинники, які впливають на ваш сон та хропіння. Протягом місяця записуйте час сну та неспання, споживання їжі та напоїв, час роботи з екраном і повсякденну діяльність. Потім ви можете використовувати цю інформацію для зміни способу життя, щоб зменшити хропіння та знизити ризик інсульту.

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