Ужасы "лихорадки ленивца": смертельный вирус впервые привел к смерти нерожденного ребенка

Зафиксирован первый случай, когда опасный вирус передался от матери ее нерожденному ребенку, в результате младенец умер.

Вирус Оропуш, также известный как "лихорадка ленивца", вызвал тревогу в начале этого года, когда распространился за пределы обычного южноамериканского ареала в Испанию, Италию, Германию и США. Болезнь была названа в честь животного, у которого вирус первоначально был обнаружен и все еще не имеет специального лечения или эффективной вакцины, пишет Daily Mail.

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Известно, что вирус проявляется через 4-8 дней после заражения и сопровождается такими симптомами, как:

головная боль;

мышечные боли;

скованность суставов;

тошнота;

озноб;

чувствительность к свету;

рвота.

Опасность заключается в том, что вирус способен быстро проникать через гематоэнцефалический барьер в центральную нервную систему, где может вызвать менингит, а в крайних случаях может привести к смерти. В основном он распространяется через укусы насекомых, но есть ограниченные доказательства того, что он может передаваться половым путем.

До сих пор ученые считали, что подтверждено лишь два случая передачи вируса от матери ребенку, но теперь стало известно о третьем инциденте. Медики задокументировали случай в северо-восточном бразильском штате Сеара, где 40-летняя женщина на 30 неделе беременности была инфицирована вирусом Оропуш.

В июле 2024 года у пациентки появилась лихорадка, озноб, мышечные боли и сильная головная боль. Всего через три дня у нее началось легкое вагинальное кровотечение, а также темные выделения. Симптомы наблюдались в течение 9 дней и изначально все указывало на то, что ребенок в порядке, но последующее сканирование подтвердило, что плод умер в этот период. Позже медики провели тестирование и выяснили, что пациентка была инфицирована вирусом Оропуш, что и привело к мертворождению.

Исследователи протестировали мертворожденного мальчика и не выявили никаких нарушений в развитии, но анализ также показал наличие вируса в его мозге, спинномозговой жидкости, легких, печени, пуповине и плаценте. Результаты исследования были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine, а авторы заявили, что результаты подчеркивают риски заражения вирусом Оропуш во время беременности.

Отметим, что трагичный инцидент произошел всего через несколько месяцев после того, как в Европе было обнаружено более десятка случаев заражения вирусом. Несмотря на то, что Оропуш называют "лихорадкой ленивцы", вирус распространяется вовсе не самими животными, а через мелких кровососущих насекомых, таких как мошки, которые могут переносить болезнь от ленивцев к другим животным, в том числе и людям.

Хотя болезнь потенциально смертельна, летальные исходы крайне редки, а выздоровление от нее. В большинстве случаев симптомы проходят в течение четырех дней после начала. Однако ученые до сих пор изучают влияние вируса на беременность: известно о случаях выкидыша и повышенном риске врожденного дефекта, микроцефалии — у новорожденных развивается очень маленькая голова. Вирус также принадлежит к тому же семейству патогенов, что и Зика, который, как известно, увеличивает риск выкидыша и врожденных дефектов.

Ученые отмечают, что вирус, вероятно, вряд ли приживется в странах с более прохладным климатом, однако может стать проблемой для тех, кто путешествует за границу, в опасные районы. Анализ текущего штамма вируса также показал, что он стал более эффективным в заражении людей, и это может быть причиной роста случаев заболевания и в районах, где он ранее не встречался.

Исследователи также пришли к выводу, что изменение климата, вероятно, также сыграло свою роль в распространении вируса, поскольку разрушение среды обитания увеличило взаимодействие между людьми и животными, которые потенциально являются переносчиками заболевания. Отметим, что впервые вирус был обнаружен еще в 1955 году в Тринидаде и Тобаго.

Ранее Фокус писал о том, что лихорадка ленивца впервые в истории добралась до Европы.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.