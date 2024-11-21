Жахи "лихоманки лінивця": смертельний вірус вперше призвів до смерті ненародженої дитини

Зафіксовано перший випадок, коли небезпечний вірус передався від матері її ненародженій дитині, у результаті немовля померло.

Вірус Оропуш, також відомий як "лихоманка лінивця", викликав тривогу на початку цього року, коли поширився за межі звичайного південноамериканського ареалу в Іспанію, Італію, Німеччину і США. Хворобу було названо на честь тварини, у якої вірус спочатку було виявлено, і вона все ще не має спеціального лікування або ефективної вакцини, пише Daily Mail.

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Відомо, що вірус проявляється через 4-8 днів після зараження і супроводжується такими симптомами, як:

головний біль;

м'язові болі;

скутість суглобів;

нудота;

озноб;

чутливість до світла;

блювання.

Небезпека полягає в тому, що вірус здатний швидко проникати через гематоенцефалічний бар'єр у центральну нервову систему, де може спричинити менінгіт, а в крайніх випадках може призвести до смерті. В основному він поширюється через укуси комах, але є обмежені докази того, що він може передаватися статевим шляхом.

Досі вчені вважали, що підтверджено лише два випадки передачі вірусу від матері до дитини, але тепер стало відомо про третій інцидент. Медики задокументували випадок у північно-східному бразильському штаті Сеара, де 40-річна жінка на 30 тижні вагітності була інфікована вірусом Оропуш.

У липні 2024 року в пацієнтки з'явилася лихоманка, озноб, м'язові болі та сильний головний біль. Всього через три дні у неї почалася легка вагінальна кровотеча, а також темні виділення. Симптоми спостерігалися протягом 9 днів і спочатку все вказувало на те, що з дитиною все гаразд, але подальше сканування підтвердило, що плід помер у цей період. Пізніше медики провели тестування і з'ясували, що пацієнтка була інфікована вірусом Оропуш, що і призвело до мертвонародження.

Дослідники протестували мертвонародженого хлопчика і не виявили жодних порушень у розвитку, але аналіз також показав наявність вірусу в його мозку, спинномозковій рідині, легенях, печінці, пуповині та плаценті. Результати дослідження були опубліковані в журналі New England Journal of Medicine, а автори заявили, що результати підкреслюють ризики зараження вірусом Оропуш під час вагітності.

Зазначимо, що трагічний інцидент стався всього за кілька місяців після того, як у Європі було виявлено понад десяток випадків зараження вірусом. Попри те, що Оропуш називають "лихоманкою лінивці", вірус поширюється зовсім не самими тваринами, а через дрібних комах-кровососів, як-от мошки, які можуть переносити хворобу від лінивців до інших тварин, зокрема й людей.

Хоча хвороба потенційно смертельна, летальні випадки вкрай рідкісні, а одужання від неї. У більшості випадків симптоми минають протягом чотирьох днів після початку. Проте вчені досі вивчають вплив вірусу на вагітність: відомо про випадки викидня та підвищений ризик вродженого дефекту, мікроцефалії — у новонароджених розвивається дуже маленька голова. Вірус також належить до тієї самої родини патогенів, що й Зіка, який, як відомо, збільшує ризик викидня та вроджених дефектів.

Науковці зазначають, що вірус, імовірно, навряд чи приживеться в країнах із більш прохолодним кліматом, однак може стати проблемою для тих, хто подорожує за кордон, у небезпечні райони. Аналіз поточного штаму вірусу також показав, що він став ефективнішим у зараженні людей, і це може бути причиною зростання випадків захворювання і в районах, де він раніше не зустрічався.

Дослідники також дійшли висновку, що зміна клімату, ймовірно, також зіграла свою роль у поширенні вірусу, оскільки руйнування середовища проживання збільшило взаємодію між людьми й тваринами, які потенційно є переносниками захворювання. Зазначимо, що вперше вірус було виявлено ще 1955 року в Тринідаді та Тобаго.

Раніше Фокус писав про те, що лихоманка лінивця вперше в історії дісталася Європи.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.