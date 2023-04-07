Вырастить новое сердце. Созданные учеными органеллы дают надежду на лечение сердечных заболеваний

Немецкие ученые успешно создали принципиально новый органоид, имитирующий раннее развитие человеческого сердца, что потенциально может произвести революцию в области кардиологии.

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Исследователи из Мюнхенского технического университета (МУТ) успешно индуцировали стволовые клетки для создания органоида, который может имитировать развитие человеческого сердца, что является прорывом, он может революционизировать наше понимание сердечных заболеваний. Органоиды имеют диаметр около половины миллиметра и могут сокращаться подобно сердечным камерам человека. Эта технология может помочь исследователям изучить самую раннюю стадию развития человеческого сердца и может дать новое понимание врожденных пороков, пишет Drug Target Review.

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Команда МУТ разработала метод создания своего рода "мини-сердца" с помощью плюрипотентных стволовых клеток. Около 35 000 клеток превращаются в сферу в центрифуге, и в течение нескольких недель в культуру клеток добавляются различные сигнальные молекулы. Хотя органоиды не перекачивают кровь, их можно стимулировать электрическим током, а их способность сокращаться делает их мощным инструментом для изучения заболеваний сердца.

Исследователи впервые успешно создали органоид, содержащий как клетки сердечной мышцы (кардиомиоциты), так и клетки наружного слоя стенки сердца (эпикарда), которые они назвали "эпикардиоиды". По словам доктора Анны Майер, первого автора исследования, клетки эпикарда имеют решающее значение для понимания того, как формируется сердце. Другие типы клеток в сердце, такие как клетки соединительных тканей и кровеносных сосудов, образуются из этих клеток.

Кроме того, команда МУТ сообщила о своих первых новых открытиях, сделанных на основе анализа отдельных клеток, определив, что клетки-предшественники типа, недавно обнаруженного у мышей, формируются примерно на седьмой день развития органоида. Из этих клеток формируется эпикард. Эти открытия также могут дать ключ к разгадке того, почему фетальное сердце может самовосстанавливаться, что почти полностью отсутствует в сердце взрослого человека, и могут помочь найти новые методы лечения инфарктов и других заболеваний.

Команда также показала, что органоиды могут быть использованы для изучения заболеваний отдельных пациентов. Используя плюрипотентные стволовые клетки пациента, страдающего синдромом Нунан, исследователи создали органоиды, которые имитировали характеристики этого заболевания в чашке Петри. Эта прорывная технология может уменьшить необходимость экспериментов на животных при разработке лекарств, поскольку в будущем лекарства можно будет тестировать непосредственно на органоидах. В ближайшие месяцы команда МУТ планирует использовать сопоставимые персонализированные органоиды для исследования других врожденных пороков сердца.

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