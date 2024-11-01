"Просто не делай этого": эксперт назвал 5 тату, о которых человек потом пожалеет (видео)

Мужчина не является тату-майтром, однако у него большое количество татуировок по всему телу. Он стал известным именно благодаря контенту в сфере боди-арта и рассказал, почему именно не стоит наносить на тело некоторые рисунки.

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Мужчина по имени Дэйв Чадли, у которого татуировки покрывают большую часть головы и верхней части тела, рассказал о пяти видах татуировок, о которых люди, скорее всего, пожалеют через 10 лет. Он собрал огромную аудиторию в Instagram и TikTok благодаря контенту в области боди-арта.

Дэйв Чадли отмечает, что тонкие линии татуировок "выглядят прекрасно, когда их только делают". Однако они довольно быстро становятся непривлекательными.

"Проблема в том, что... линии будут искажаться, и с этим ничего не поделаешь", — предупредил он.

Еще одним видом татуировок, которое не стоит делать является имя партнера.

"Никогда не знаешь, что произойдет. Просто не делай этого, просто не делай", — добавил эксперт.

На третьем месте среди татуировок, о которых человек может пожалеть — это тату с каким-то определенным сценарием. Дейв Чадли отметил, что во время сеанса нанесения такой татуировки есть большая вероятность вытекания крови.

"Также вы можете покрыть область, которую потом не сможете превратить в более крупный проект", — уточнил мужчина.

На четвертом месте среди таких татуировок — портреты известных личностей, поскольку "никогда не знаешь, что будет. Даже если они умерли, все равно что-то может вылезти". Дэйв также отметил, что не стоит делать реалистичные рисунки из-за того, что их очень легко испортить.

На пятое место, шутя, эксперт поставил портрет "зомбированного" Джимми Сэвила (английский диджей и телеведущий — ред.).

Дэйв Чатли — человек с большим количеством татуировок. Он очень часто снимает видео, где рассказывает о лучших и худших татуировках, предлагает различные идеи. Он стал своеобразной "авторитетной фигурой" среди людей, которые увлекаются боди-артом.

Напомним, в конце сентября Анджелина Джоли и ее родная дочь Вивьен сделали себе парные татуировки. Анджелина набила себе новое тату на запястье, но не стала рассказывать, где сделала рисунок девушка.

Отметим, что самая татуированная мама в Британии прячется на Хэллоуин. Дети считают ее татуировки страшным костюмом.