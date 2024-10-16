Дети считают страшным костюмом: самая татуированная мама в Британии прячется на Хэллоуин (фото)

Мелиссе Слоун запретили посещать паб и церковь, она не ходит на пляж и в продуктовый магазин. Чтобы выйти на улицу, женщине приходится пользоваться косметикой.

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У Мелиссы Слоун из Киддерминстера более 800 татуировок по всему телу и лицу. Хотя она и любит свой боди-арт, он часто создает проблемы в ее повседневной жизни, в том числе в преддверии праздника "всех святых", пишет издание The Sun.

Она рассказала, что не может в полной мере насладиться Хэллоуином со своими детьми.

47-летняя женщина жалуется, что ей приходится "прятаться в кустах", когда она берет своих семерых детей с собой на традиционное выпрашивание сладостей, чтобы никого не напугать. В ее собственный дом в этот день редко кто-то стучит в дверь, так как дети боятся ее внешности.

"Мне не нужен костюм на Хэллоуин — мои татуировки и так пугают детей", — сказала Мелисса.

Мелисса Слоун и ребенок

Мелиссе не привыкать прятать свое лицо. Ей запретили посещать местный паб и церковь, она избегает ходить на пляж и носить бикини, а также предпочитает не ходить в продуктовый магазин, потому что люди не оставляют ее в покое. Поэтому большую часть покупок продуктов делает ее партнер.

Мелисса Слоун скрывает лицо под толстым слоем косметики

Ситуация настолько обострилась, что теперь, выходя на улицу, ей приходится пользоваться гримом, чтобы скрыть свои татуировки.

Несмотря на негативное влияние татуировок на ее жизнь, она не жалеет, что сделала их. Мелиссе просто грустно, что она вынуждена прятаться и скрывать настоящую себя.

Напомним, 21-летняя модель OnlyFans Рейн Монро решила выделиться среди своих "коллег", набив татуировку TRUMP на весь лоб.

Однако после волны хейта она начала собирать деньги на удаление татуировки. Это процедура может стоить до 5 тыс. долларов.