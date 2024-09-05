Девушка с татуировкой TRUMP на лбу собирает деньги на ее удаление (фото, видео)

Сторонница Дональда Трампа, которая привлекла внимание СМИ и соцсетей из-за своей радикальной татуировки, теперь просит у прохожих в Лондоне о финансовой помощи.

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21-летняя инфлюенсерка Рейн Монро, которая шокировала общественность в прошлом месяце, сделав тату в знак поддержки кандидата на выборах от Республиканской партии США Дональда Трампа, задумывается над тем, чтобы удалить его. Об этом она написала в Instagram.

Девушка признается, что на ее решение повлияла негативная реакция со стороны общества. В соцсети она разместила уже более десятка сообщений и фотографий, на которых держит табличку с надписью: "Нужны деньги на удаление татуировок". Рейн с татуировкой TRUMP на весь лоб заметили в Лондоне, где она обращалась к прохожим с просьбой о финансовой помощи.

"Ненависть со стороны людей повлияла на меня. Я собираю деньги, чтобы удалить татуировку. Это может стоить до 5 тыс. долларов", — призналась девушка, которая родилась в Великобритании.

Однако она добавила, что пока не удаляет тату, а рассматривает варианты, чтобы решить, что будет лучшим для нее.

"У меня также много поддержки, поэтому я еще не уверена, буду ли его удалять. Я люблю своих поклонников", — написала Рейн.

На одном из фото, которое она опубликовала для своих 19 тысяч подписчиков, Рейн выглядит грустной, сидя на тротуаре с надписью на картоне. В комментариях к посту ее поклонники и критики высказывались относительно татуировки и ее решения оставить ее или удалить.

Один из восторженных поклонников написал: "Не удаляй! Лучшая татуировка!". Другой добавил: "Оставь ее! Ты теперь легенда". Третий согласился: "Удалять не нужно".

Однако один из критиков заметил: "Она сделала это ради популярности, а теперь хочет удалить. Это смешно, пусть оставляет". Еще один написал: "Пусть живет с этим решением". Третий добавил: "Она уже просто всех троллит".

Напомним, лысый мужчина сделал на голове татуировку волос.

36-летняя Эсперанс Луминеска Фуэрзина из США покрыла татуировкой 99,98% своего тела и не собирается останавливаться.