Люди поражены: лысый мужчина сделал себе на голове татуировку волос (видео)
Тату мастер показал голову парня до процедуры и после. Ролик стал вирусным и набрал более 2,9 миллиона просмотров. Многие пользователи соцсетей были поражены преображением мужчины.
Лысый мужчина удивил людей, решив сделать татуировку волос на голове. Видеороликом своей работы поделился канадский татуировщик SMP Don в TikTok.
Ролик стал вирусным и набрал более 2,9 миллиона просмотров.
Татуировщик, известный в сети под ником smp.don, специализируется на микропигментации кожи головы, чтобы придать уверенности мужчинам, потерявшим волосы. Это немедикаментозная процедура, в ходе которой на кожу наносятся крошечные частички чернил. Процесс повторяется тысячи раз, пока текстура и слоистый рисунок не станут похожи на короткую стрижку.
Художник показал голову парня до процедуры, отметив, где он хочет, чтобы линия роста волос начиналась спереди.
"Да, это татуировка для волос", — подписал он свой ролик.
Пользователи TikTok были приятно удивлены преображением мужчины.
"Это действительно похоже на правду", "Первый раз вижу по-настоящему хороший ролик с татуировкой волос", "Это гениально", "Если бы я был парнем, теряющим волосы, я бы обязательно сделал это, выглядит блестяще", — писали они.
Однако тату мастер из Канады предупредил, что эту процедуру не может сделать любой художник, а должен делать специалист. Он посоветовал людям провести исследование, так как "более дешевый путь может стоить вам в конечном итоге дорого".
"SMP держится 4-6 лет. Он лишь немного тускнеет и не исчезает полностью. То есть по истечении этого срока вы всегда можете сделать ретушь, чтобы затемнить его", — пояснил художник.
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