Люди вражені: лисий чоловік зробив собі на голові татуювання волосся (відео)

Тату майстер показав голову хлопця до процедури й після. Ролик став вірусним і набрав понад 2,9 мільйона переглядів. Багато користувачів соцмереж були вражені перетворенням чоловіка.

Related video

Лисий чоловік здивував людей, вирішивши зробити татуювання волосся на голові. Відеороликом своєї роботи поділився канадський татуювальник SMP Don у TikTok.

Ролик став вірусним і набрав понад 2,9 мільйона переглядів.

Татуювальник, відомий у мережі під ніком smp.don, спеціалізується на мікропігментації шкіри голови, щоб надати впевненості чоловікам, які втратили волосся. Це немедикаментозна процедура, під час якої на шкіру наносять крихітні частинки чорнила. Процес повторюється тисячі разів, поки текстура і шаруватий малюнок не стануть схожі на коротку стрижку.

Художник показав голову хлопця до процедури, зазначивши, де він хоче, щоб лінія росту волосся починалася спереду.

"Так, це татуювання для волосся", — підписав він свій ролик.

Користувачі TikTok були приємно здивовані перетворенням чоловіка.

"Це справді схоже на правду", "Перший раз бачу по-справжньому гарний ролик із татуюванням волосся", "Це геніально", "Якби я був хлопцем, який втрачає волосся, я б обов'язково зробив це, має блискучий вигляд", — писали вони.

Однак тату-майстер з Канади попередив, що цю процедуру не може зробити будь-який художник, а повинен робити фахівець. Він порадив людям провести дослідження, оскільки "дешевший шлях може коштувати вам у кінцевому підсумку дорого".

"SMP тримається 4-6 років. Він лише трохи тьмяніє і не зникає повністю. Тобто після закінчення цього терміну ви завжди можете зробити ретуш, щоб затемнити його", — пояснив художник.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина на відпочинку прокинулася з іншим кольором волосся. Блогерка на ім'я Джой набрала понад 7,4 мільйона переглядів у TikTok після того, як її волосся змінило колір після плавання.

Також стало відомо, що сотні дівчат покликали хлопця на побачення після вдалої реклами. Девід Клейн вміє готувати й виховує кота на прізвисько Персик. Чоловік вирішив орендувати рекламний щит, щоб знайти собі пару.