99,9% тела: как выглядит самая татуированная женщина в мире (фото, видео)

Несмотря на то, что на теле осталось только 0,02% чистого места, Эсперанс не собирается останавливаться и намерена дальше рисовать на нем.

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36-летняя Эсперанс Луминеска Фуэрзина, ветеран медицинской службы армии США из Бриджпорта, штат Коннектикут, признана Книгой рекордов Гиннеса самой татуированной женщиной в мире и человеком с самым большим количеством модификаций тела в истории. Рисунки покрывают 99,98% ее тела, а количество модификаций составляет 89.

Больше всего в жизни Эсперанс мечтала попасть в мировую библию рекордов.

"Я выросла, восхищаясь книгами рекордов Гиннесса и рекордсменами, когда была ребенком, и я потрясена тем, что теперь попала в одну из них. Я так благодарна", – поделилась она своей радостью.

Путь к рекорду

Эсперанс, родившаяся в семье военных, провела большую часть своей юности, путешествуя по югу Соединенных Штатов, и успела три года пожить в Японии. Как и родители, она пошла в армию. В то время как другие люди хранили свои воспоминания в фотографиях, девушка переносила их на свое тело в виде татуировок.

"У меня была довольно кочевая жизнь, и в моем (армейском) рюкзаке не так много места, я чувствовала, что могу взять это с собой, куда бы я ни пошла", – говорила она.

Каждая новая татуировка помогла Эсперанс понять свою жизнь, превратить темные времена в свет, напоминая о пережитом и помогая ей развиваться как духовно, так и умственно.

Первый рисунок она набила на бедре, когда ей был 21 год. Затем был перерыв, и после отставки творческий поток, говорит Фуэрзина, открылся для нее с новой силой. Чтобы стать рекордсменкой, ей понадобилось 10 лет.

В 2017 году Эсперанс Луминеска Фуэрзина віглядела иначе

Свое тело американка преобразила в полотно на тему "превращения тьмы в красоту". Первый рисунок она сделала, когда ей был 21 год. Татуировка украсила ее бедро. Дальше она покрыла тату все тело с макушки и до подошв: руки, ноги, кожу головы, язык, десны, склеры (белая внешняя оболочка глазных яблок) и гениталии.

Что касается модификациий тела, то первым она сделала раздвоение языка, затем вставила пять лицевых имплантов, проколола себе уши, соски, половые губы и даже десны. Она также удалила части ушей, чтобы добиться уникального образа.

В итоге она по модификациям тела превзошла Марию Хосе Кристерн, которая удерживала этот рекорд более 10 лет со своими 49 "переделками".

Эсперанс вживила под кожу имплант в вида паука

На пути к рекорду Эсперанс научилась преодолевать боль от нанесения рисунков с помощью медитаций. Она уверена, что дискомфорт — это "короткий момент времени" для того, что она может "сохранить на всю жизнь".

Со временем свою первую татуировку она забила красивым огромным фениксом, после чего пришла к выводу, что предпочитает большие, целостные, плавные татуировки.

На данный момент американка щеголяет 15 подкожными имплантами и пирсингом носа и губ. Более того, Эсперанс удалила оба соска.

Доброта против хейта

Учитывая необычную внешность, Фуэрзина говорит о том, что доброта для нее является одной из главных ценностей в жизни. Однако посторонние, видя ее, редко удерживаются от негативных комментариев. В ответ девушка говорит, что жестокость и осуждение других — это отражение их, а не ее самой.

Она намерена продолжать украшать свое тело.

"Быть ​​самой татуированной женщиной и иметь больше всего модификаций тела кажется немного безумным, я благодарна и взволнована будущим — и, конечно, я не закончила!" – заверила Эсперанс.

В будущем американка мечтает заняться правозащитной деятельностью и больше участвовать в жизни местного сообщества. кУ нее уже есть опыт активной волонтерской работы в приютах для животных и в организациях по борьбе с ВИЧ.

Ранее Фокус писал, что девушка с тату на лице устроила скандал, потому что ее не берут на работу.