99,9% тіла: який вигляд має найбільш татуйована жінка у світі (фото, відео)

Попри те, що на тілі залишилося тільки 0,02% чистого місця, Есперанс не збирається зупинятися і має намір далі малювати на ньому.

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36-річна Есперанс Лумінеска Фуерзіна, ветеран медичної служби армії США з Бріджпорта, штат Коннектикут, визнана Книгою рекордів Гіннеса найтатуйованішою жінкою у світі та людиною з найбільшою кількістю модифікацій тіла в історії. Малюнки вкривають 99,98% її тіла, а кількість модифікацій становить 89.

Найбільше в житті Есперанс мріяла потрапити до світової книги рекордів.

"Я виросла, захоплюючись книжками рекордів Гіннесса і рекордсменами, коли була дитиною, і я вражена тим, що тепер потрапила в одну з них. Я така вдячна", — поділилася вона своєю радістю.

Шлях до рекорду

Есперанс, яка народилася в сім'ї військових, провела більшу частину своєї юності, подорожуючи півднем Сполучених Штатів, встигла три роки пожити в Японії. Як і батьки, вона пішла в армію. У той час як інші люди зберігали свої спогади у фотографіях, дівчина переносила їх на своє тіло у вигляді татуювань.

"У мене було досить кочове життя і в моєму (армійському) рюкзаку не так багато місця, я відчувала, що можу взяти це з собою, куди б я не пішла", — говорила вона.

Кожне нове татуювання допомогло Есперанс зрозуміти своє життя, перетворити темні часи на світло, нагадуючи про пережите і допомагаючи їй розвиватися як духовно, так і розумово.

Перший малюнок вона набила на стегні, коли їй був 21 рік. Потім була перерва і після відставки творчий потік, каже Фуерзіна, відкрився для неї з новою силою. Щоб стати рекордсменкою, їй знадобилося 10 років.

У 2017 році Есперанс Лумінеска Фуерзіна виглядала інакше

Своє тіло американка перетворила на полотно на тему "перетворення темряви на красу". Перший малюнок вона зробила, коли їй був 21 рік. Татуювання прикрасило її стегно. Далі вона вкрила тату все тіло з верхівки і до підошов: руки, ноги, шкіру голови, язик, ясна, склери (біла зовнішня оболонка очних яблук) і геніталії.

Стосовно модифікацій тіла, то першим вона зробила роздвоєння язика, потім вставила п'ять лицьових імплантів, проколола собі вуха, соски, статеві губи і навіть ясна. Вона також видалила частини вух, щоб домогтися унікального образу.

У підсумку вона за модифікаціями тіла перевершила Марію Хосе Крістерн, яка утримувала цей рекорд понад 10 років зі своїми 49 "переробками".

Есперанс вживила під шкіру імплант у вигляді павука

На шляху до рекорду Есперанс навчилася долати біль від нанесення малюнків за допомогою медитацій. Вона впевнена, що дискомфорт — це "короткий момент часу" для того, що вона може "зберегти на все життя".

Згодом своє перше татуювання вона забила красивим величезним феніксом, після чого дійшла висновку, що віддає перевагу великим, цілісним, плавним татуюванням.

Наразі американка хизується 15 підшкірними імплантами і пірсингом носа і губ. Ба більше, Есперанс видалила обидва соски.

Доброта проти хейту

З огляду на незвичайну зовнішність, Фуерзіна говорить про те, що доброта для неї є однією з головних цінностей у житті. Однак сторонні, бачачи її, рідко утримуються від негативних коментарів. У відповідь дівчина каже, що жорстокість і осуд інших — це відображення їхніх поглядів, а не її самої.

Вона має намір продовжувати прикрашати своє тіло.

"Бути найтатуйованішою жінкою та мати найбільше модифікацій тіла здається трохи божевільним, я вдячна та схвильована майбутнім — і, звісно, я не закінчила!" — запевнила Есперанс.

У майбутньому американка мріє зайнятися правозахисною діяльністю і більше брати участь у житті місцевої спільноти. уУ неї вже є досвід активної волонтерської роботи в притулках для тварин і в організаціях з боротьби з ВІЛ.

Раніше Фокус писав, що дівчина з тату на обличчі влаштувала скандал, бо її не беруть на роботу.