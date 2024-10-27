Тіло мертвого лева знайшли на смітнику заводу у Рівненській області (фото)

За попередніми даними, тварина померла внаслідок онкологічного захворювання. Поліція встановлює обставини інциденту. Водночас користувачі соцмереж повідомили, що на території заводу також нібито знайшли мертвих лелеку, мавпу й ще одну тварину.

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На території заводу в Костополі, що на Рівненщині, правоохоронці виявили тіло мертвого лева. За попередніми даними поліції, причиною його смерті, ймовірно, стало онкологічне захворювання. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

"Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, що на території Костопільського заводу з утилізації відходів виявлено мертвого лева", — йдеться у повідомленні.

Наразі поліція зареєструвала подію та проводить перевірку: правоохоронці опитують персонал заводу та працівників зоопарку, а також перевіряють відповідні документи, щоб з’ясувати всі деталі цієї події.

Тіло лева знайшли на смітнику заводу Фото: panda_pavlik / Instagram

Фото з тілом тварини, розташованим серед купи мішків, сміттєвих пакетів та інших відходів, викликало бурхливу реакцію в соцмережах.

Засновниця ГО "Зелена Сила" Андріана Байло повідомила, що, окрім мертвого лева, виявили лелеку, мавпу і труп ще однієї тварини. Однак у поліції не повідомляли про інших тварин.

"Цікаво наскільки швидко знайдуться власники, так як лев повинен був бути чіпований, а птах окільцьований", — зазначила громадська активістка.

Місцеві також припустили, що лев міг бути у цирку, який напередодні приїжджав до міста. Водночас повідомляється, що левів у програмі цирку не було.

Нагадаємо, 16 липня у Шотландії помер гімалайський ведмідь Ямпіль, якого врятували від війни в Україні. 12-річного ведмедя вивезли з Донецької області в січні 2024 року.