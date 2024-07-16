Ведмідь Ямпіль, врятований зі знищеного ЗС РФ зоопарку, помер у Шотландії

Із 200 тварин у зоопарку вижили тільки семеро, зокрема і Ямпіль. Але навіть у Шотландії він страждав від ПТСР.

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Помер гімалайський ведмідь Ямпіль, врятований від війни в Україні та переселений до зоопарку Західного Лотіана в Шотландії. 12-річного ведмедя було вивезено до Шотландії в січні цього року після того, як його врятували з села Ямпіль у Донецькій області. Про це повідомляє ВВС.

Співробітники зоопарку Five Sisters заявили, що вони "абсолютно спустошені" звісткою про смерть Ямполя після анестезії.

Українські солдати виявили в селі занедбаний зоопарк, коли прибули туди в липні 2022 року, через п'ять місяців після російського вторгнення.

Вони виявили Ямполя пораненим і травмованим після російського обстрілу зоопарку. Із майже 200 тварин зоопарку він був одним із семи тих, хто вижив.

Спочатку рятувальники перевезли його до притулку для тварин у Бельгії, а потім відправили до Шотландії.

Ведмідь Ямпіль одразу після порятунку

Ромен Піцці, ветеринарний фахівець зоопарку Five Sisters, сказав, що Ямполь почувався "комфортно і щасливо" в зоопарку Західного Лотіана.

Однак він заявив, що тварини, врятовані за таких "травмувальних обставин", можуть мати "складні проблеми зі здоров'ям, як-от проблеми із зубами або посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)".

Ведмідь Ямпіль у шотландському зоопарку Фото: Facebook Five Sisters Zoo

За його словами, ведмедю дали анестезію, щоб продовжити його лікування, і він не пішов від процедури.

Ведмідь перебував під наглядом щодо ознак посттравматичного стресового розладу, коли його привезли до зоопарку після того, як він дістав струс мозку внаслідок обстрілу в зоні бойових дій.

Ветеринар сказав, що всі співробітники зоопарку "глибоко вражені втратою нашого улюбленого Ямполя".

"Ми розуміємо, що це буде по-справжньому сумний день для всіх неймовірних людей, які допомогли зробити його порятунок можливим", — зазначив Піцці.

Ведмідь Ямпіль у шотландському зоопарку Фото: Facebook Five Sisters Zoo

Азійський чорний, або гімалайський ведмідь, також відомий як місячний ведмідь через світлу манишку у формі півмісяця на грудях, класифікується природоохоронними організаціями як вразливий вид. За оцінками, у світі залишилося менше 60 000 особин.

Це ведмеді середнього розміру, в середньому виростають до 137-165 см у висоту і важать 90-115 кг. Самці часто важчі за самок і можуть важити до 181 кг.

Нагадаємо, що в Чорнобильському заповіднику помітили бурого ведмедя, якого війна не змусила піти з лісу.