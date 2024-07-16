Медведь Ямполь, спасенный из уничтоженного ВС РФ зоопарка, умер в Шотландии

Из 200 животных в зоопарке выжили только семеро, в том числе и Ямполь. Но даже в Шотландии он страдал от ПТСР.

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Умер гималайский медведь Ямполь, спасенный от войны в Украине и переселенный в зоопарк Западного Лотиана в Шотландии. 12-летний медведь был вывезен в Шотландию в январе этого года после того, как его спасли из села Ямполь в Донецкой области. Об этом сообщает ВВС.

Сотрудники зоопарка Five Sisters заявили, что они "совершенно опустошены" известием о смерти Ямполя после анестезии.

Украинские солдаты обнаружили в селе заброшенный зоопарк, когда прибыли туда в июле 2022 года, через пять месяцев после российского вторжения.

Они обнаружили Ямполя раненым и травмированным после российского обстрела зоопарка. Из почти 200 животных зоопарка он был одним из семи выживших.

Сначала спасатели перевезли его в приют для животных в Бельгии, а затем отправили в Шотландию.

Медведь Ямполь сразу после спасения

Ромен Пицци, ветеринарный специалист зоопарка Five Sisters, сказал, что Ямполь чувствовал себя "комфортно и счастливо" в зоопарке Западного Лотиана.

Однако он заявил, что животные, спасенные при подобных "травмирующих обстоятельствах", могут иметь "сложные проблемы со здоровьем, такие как проблемы с зубами или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)".

Медведь Ямполь в шотландском зоопарке Фото: Facebook Five Sisters Zoo

По его словам, медведю дали анестезию, чтобы продолжить его лечение и он не отправился от процедуры.

Медведь находился под наблюдением на предмет признаков посттравматического стрессового расстройства, когда его привезли в зоопарк после того, как он получил сотрясение мозга в результате обстрела в зоне боевых действий.

Ветеринар сказал, что все сотрудники зоопарка "глубоко потрясены потерей нашего любимого Ямполя".

"Мы понимаем, что это будет по-настоящему печальный день для всех невероятных людей, которые помогли сделать его спасение возможным", — отметил Пицци.

Медведь Ямполь в шотландском зоопарке Фото: Facebook Five Sisters Zoo

Азиатский черный, или гималайский медведь, также известный как лунный медведь из-за светлой манишки в форме полумесяца на груди, классифицируется природоохранными организациями как уязвимый вид. По оценкам, в мире осталось менее 60 000 особей.

Это медведи среднего размера, в среднем вырастают до 137-165 см в высоту и весят 90-115 кг. Самцы часто тяжелее самок и могут весить до 181 кг.

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике заметили бурого медведя, которого война не заставила уйти из леса.