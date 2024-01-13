Медведь Ямполь после обстрелов в Украине нашел новый дом в Шотландии (фото)

По сведениям журналистов, сотрудники зоопарка будут следить за животным — возможно, у него проявятся признаки ПТСР. Он побывал в зоне боевых действий и получил контузию от разорвавшегося поблизости снаряда.

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Медведь, который пострадал от российских обстрелов, теперь будет жить в зоопарке Five Sisters в Шотландии. 12-летний гималайский медведь по кличке Ямполь — один из немногих обитателей зоопарка в Донецкой области, которые выжили во время обстрелов. Об этом сообщает BBC.

Имя ему дали по названию деревни, где его нашли. Вначале он оказался в приюте для животных в Бельгии. Теперь же переехал в свой постоянный доме в зоопарке Five Sisters в шотландском округе Уэст-Лотиан.

Ямполь

Сотрудники зоопарка рассказали журналистам, что медведь выглядит спокойным, несмотря на продолжительное путешествие длиной в 1100 километров. Вскоре после прибытия в зоопарк он уже перекусывал своим любимым лакомством — огурцами.

Вместе с тем, сообщается, что сотрудники зоопарка будет пристально следить за животным — возможно, у него проявятся какие-то проблемы, похожие на посттравматическое расстройство (ПТСР), ведь он побывал в зоне боевых действий.

Ямполь получил контузию во время обстрела. Обнаружили его в октябре 2022 года. Основная часть из 200 животных зоопарка в Донецкой области погибла.

Ямполь

Вначале транзитом через Польшу медведя привезли в бельгийский приют для животных Natuurhulpcentrum. Теперь у него уже есть постоянный дом в Западном Колдере, возле Эдинбурга.

"Ямполь прошел через многое. Он очень нервничал, встречая людей. Мы хотели быть деликатными, старались, чтобы он не слышал громких звуков. Он пережил ужасное. Время покажет, но сейчас он выглядит удивительно спокойным, отдохнувшим и уже поел. Вышел из своей клетки, ел, пил и отдыхал – это приятно видеть. Очень надеемся, что так будет и дальше", — сказал Адам Уэлш, руководитель отдела образования зоопарка.

Ямполь

Владелец зоопарка Five Sisters Брайан Карран прежде говорил, что сотрудники зоопарка очень беспокоились, когда впервые увидели медведя, получившего контузию после разорвавшегося рядом снаряда.

Он будет жить во временном вольере, и сотрудники зоопарка будут следить, не впадает ли он в спячку. Сейчас зоопарк собирает средства на новый вольер стоимостью 200 000 фунтов стерлингов (232 520 евро), уже есть около 70 тысяч евро.

Гималайский медведь, которого также называют лунным — из-за желтого меха на груди в форме полумесяца, относится к категории уязвимых видов. По оценкам, всего на планете осталось меньше 60 000 особей.

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике заметили бурого медведя, которого война не заставила уйти.

Ранее сообщалось, что в США голодный медведь ворвался в дом и украл лазанью.