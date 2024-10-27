Тело мертвого льва нашли на свалке завода в Ровенской области (фото)

По предварительным данным, животное умерло в результате онкологического заболевания. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. В то же время пользователи соцсетей сообщили, что на территории завода также якобы нашли мертвых аиста, обезьяну и еще одно животное.

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На территории завода в Костополе, что в Ровенской области, правоохранители обнаружили тело мертвого льва. По предварительным данным полиции, причиной его смерти, вероятно, стало онкологическое заболевание. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, что на территории Костопольского завода по утилизации отходов обнаружен мертвый лев", — говорится в сообщении.

Сейчас полиция зарегистрировала событие и проводит проверку: правоохранители опрашивают персонал завода и работников зоопарка, а также проверяют соответствующие документы, чтобы выяснить все детали этого события.

Тело льва нашли на свалке завода Фото: panda_pavlik / Instagram

Фото с телом животного, расположенным среди кучи мешков, мусорных пакетов и других отходов, вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Основательница ОО "Зеленая Сила" Андриана Байло сообщила, что, кроме мертвого льва, обнаружили аиста, обезьяну и труп еще одного животного. Однако в полиции не сообщали о других животных.

"Интересно насколько быстро найдутся владельцы, так как лев должен был быть чипирован, а птица окольцована", — отметила общественная активистка.

Местные также предположили, что лев мог быть в цирке, который накануне приезжал в город. В то же время сообщается, что львов в программе цирка не было.

Напомним, 16 июля в Шотландии умер гималайский медведь Ямполь, которого спасли от войны в Украине. 12-летнего медведя вывезли из Донецкой области в январе 2024 года.