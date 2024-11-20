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Стиль життя

Ніколь Кідман розповіла про тату, яке Кіт Урбан зробив на її честь

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Фото: Getty Images | Ніколь Кідман та Кіт Урбан

Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружені близько 20 років. Вони стали батьками двох доньок.

57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман розповіла, що її другий чоловік Кіт Урбан зробив спеціальне татуювання на її честь. Про це пише W Magazine.

"У нього справді є татуювання "Babygirl" на потилиці!" — сказала акторка.

"Babygirl" (Дівчинка) — новий фільм Ніколь, у якому вона зіграла з Антоніо Бандерасом і який вийде наприкінці 2024 року.

Тату 57-річного кантрі-співака практично неможливо побачити на публіці через його фірмову зачіску.

"Кіту заборонено когось ще називати Babygirl", — зазначила Кідман.

"Але тепер, завдяки фільму, це набуло іншого значення. Тож він сказав: "Ні, я все ще маю повні права на Babygirl!" — додала вона.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан Fullscreen
Ніколь Кідман та Кіт Урбан
Фото: Instagram nicolekidman

Зіркова пара одружилася через рік після зустрічі на G'Day в Лос-Анджелесі у 2005 році, і вони стали батьками 16-річної дочки Сандей Роуз і 13-річної доньки Фейт Маргарет.

У Ніколь також є двоє прийомних дітей – дочка Ізабелла, 31 рік; і син Коннор, 29 років — від її десятирічного першого шлюбу з Томом Крузом, який розірвався у 2001 році.

Нагадаємо, Ніколь Кідман вийшла у світ у розкішній червоній сукні.

Також Фокус писав про трейлер нового фільму Ніколь Кідман "Хороша погана дівчинка".