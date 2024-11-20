Ніколь Кідман розповіла про тату, яке Кіт Урбан зробив на її честь
Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружені близько 20 років. Вони стали батьками двох доньок.
57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман розповіла, що її другий чоловік Кіт Урбан зробив спеціальне татуювання на її честь. Про це пише W Magazine.
"У нього справді є татуювання "Babygirl" на потилиці!" — сказала акторка.
"Babygirl" (Дівчинка) — новий фільм Ніколь, у якому вона зіграла з Антоніо Бандерасом і який вийде наприкінці 2024 року.
Тату 57-річного кантрі-співака практично неможливо побачити на публіці через його фірмову зачіску.
"Кіту заборонено когось ще називати Babygirl", — зазначила Кідман.
"Але тепер, завдяки фільму, це набуло іншого значення. Тож він сказав: "Ні, я все ще маю повні права на Babygirl!" — додала вона.
Зіркова пара одружилася через рік після зустрічі на G'Day в Лос-Анджелесі у 2005 році, і вони стали батьками 16-річної дочки Сандей Роуз і 13-річної доньки Фейт Маргарет.
У Ніколь також є двоє прийомних дітей – дочка Ізабелла, 31 рік; і син Коннор, 29 років — від її десятирічного першого шлюбу з Томом Крузом, який розірвався у 2001 році.
Нагадаємо, Ніколь Кідман вийшла у світ у розкішній червоній сукні.
Також Фокус писав про трейлер нового фільму Ніколь Кідман "Хороша погана дівчинка".