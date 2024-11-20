Николь Кидман рассказала о тату, которое Кит Урбан сделал в ее честь
Николь Кидман и Кит Урбан женаты около 20 лет. Они стали родителями двух дочерей.
57-летняя австралийская актриса Николь Кидман рассказала, что ее второй муж Кит Урбан сделал специальную татуировку в ее честь. Об этом пишет W Magazine.
"У него действительно есть татуировка "Babygirl" на затылке!" — сказала актриса.
"Babygirl" (Девочка) — новый фильм Николь, в котором она сыграла с Антонио Бандерасом и который выйдет в конце 2024 года.
Тату 57-летнего кантри-певца практически невозможно увидеть на публике из-за его фирменной прически.
"Киту запрещено кого-то еще называть Babygirl", — отметила Кидман.
"Но теперь, благодаря фильму, это приобрело другое значение. Поэтому он сказал: "Нет, я все еще имею полные права на Babygirl!" — добавила она.
Звездная пара поженилась через год после встречи на G'Day в Лос-Анджелесе в 2005 году, и они стали родителями 16-летней дочери Сандей Роуз и 13-летней дочери Фейт Маргарет.
У Николь также есть двое приемных детей — дочь Изабелла, 31 год; и сын Коннор, 29 лет — от ее десятилетнего первого брака с Томом Крузом, который разорвался в 2001 году.
Напомним, Николь Кидман вышла в свет в роскошном красном платье.
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