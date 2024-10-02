Вышел трейлер фильма "Хорошая плохая девочка" с Николь Кидман и Антонио Бандерасом (видео)

За работу Кидман уже получила награду Венецианского кинофестиваля. Ее признали лучшей актрисой.

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Вышел трейлер нового фильма с Николь Кидман в главной роли. Видео выложила Студия А24 на своем YouTube-канале.

В эротическом триллере "Хорошая плохая девочка" (Babygirl) главные роли исполнили Николь Кидман и Антонио Бандерас. Эта работа уже принесла бывшей жене Тома Круза приз Венецианского кинофестиваля-2024 за лучшую женскую роль.

В картине раскрывается история влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка, по имени Роми, которая состоит в несчастливом браке с театральным режиссером (Бандерас). В один момент она закручивает роман с молодым сотрудником компании, что может разрушить ее карьеру.

Трейлер фильма "Хорошая плохая девочка"

В фильме также появятся Харрис Дикинсон и Софи Уайлд. Режиссером и сценаристом стала нидерландская писательница Галина Рейн, известная по фильмам "Тело, тело, тело" и "Черная книга".

На широкие экраны фильм Галины Рейн выйдет 25 декабря 2024 года.

Напомним, Николь Кидман впервые после смерти матери вышла на публику, посетив Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о дебюте дочери Николь Кидман на Парижской неделе моды.