16-летняя дочь Николь Кидман дебютировала на подиуме (видео)

Николь Кидман гордится дебютом Сайндей Роуз и даже рассказала об этом в соцсети.

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В полку зведніх моделей из числе непо-бэйби прибыло. 16-летняя дочь оскароносной актрисы Николь Кидман и певца Кита Урбана, Сандей Роуз открыла показ мод Miu Miu весна/лето 2025 на Парижской неделе моды, пишет WWD.

Девушка вышла на подиум в белом платье, которое было украшено нежным кружевом с люверсами на проймах и подоле юбки. Его талия присобрана спереди, открывая небольшие вырезы, где верх прикреплен к юбке. Вырез включал две каскадные белые полосы, напоминающие шарф, одна из которых была накинута сзади. Завершали образ темно-синие гетры и черные туфли-лодочки с открытым носком и белой отделкой.

Сандей Роуз Кидман-Урбан

Ее ансамбль был частью характерного "нагромождения разнородных модных элементов" показа. Презентация Miu Miu в этом сезоне представляла собой смесь контрастных стилей, которые "искажали инфантильность панталонами, нижними юбками, передниками, футболками, очень похожими на комбинезоны, и прозрачными маленькими белыми платьями" наряду с "плиссированными юбками учениц школы-интерната, платьями официанток в закусочных, брюками Maytag Repairman, яркими двухцветными ветровками и свободными пальто с яркими принтами обоев 70-х".

Николь Кидман в сторис Instagram поделилась фото дочери с подиума, добавив к нему пару сердечек. Кстати, актриса посетила званый ужин Miu Miu вместе с Сандей Роуз.

Фото: Nicole Kidman/Instagram

Сандей вместе с матерью присутствовала ранее на показе Balenciaga haute couture осень-зима 2024, а затем их видели вместе на мероприятии Omega "Her Time" во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

На звездном показе мод Miu Miu Весна/Лето 2025 по подиуму также прошлись Уиллем Дефо, Хиллари Суонк, Кара Делевинь и Алекса Чанг.

Ранее Фокус писал, что Николь Кидман, которая недавно потеряла мать, впервые после ее смерти вышла в свет.