57-летняя Николь Кидман вышла на красную дорожку со своей 16-летней дочерью (видео)

Николь Кидман через пять лет после развода с Томом Крузом вышла замуж за музыканта Кита Урбана. Пара воспитывает двоих дочерей.

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Австралийская актриса Николь Кидман вместе с семьей приехала в город огней на Олимпиаду-2024. 29 июля появилась на красной дорожке со своей дочерью-двойником Сандей Роуз Урбан на мероприятии OMEGA в Париже, сообщает Daily Mail.

57-летняя звезда экранов продемонстрировала стройную фигуру в шикарном белом наряде, включающем укороченный топ, расклешенную юбку с высокой талией с декором из лаконичных золотых деталей. Знаменитая актриса дополнила образ идеально подходящими белыми туфлями на шпильках. Она распустила свои светлые волосы и нанесла легкий макияж. На ее правой руке красовались дорогие часы с широким браслетом.

Тем временем 16-летняя Сандей Роуз выбрала стильный серый костюм: жилет и широкие брюки. Наряд она дополнила золотистыми босоножками с пряжками на высоких каблуках. Мать и дочь позировали на красной дорожке в приподнятом настроении и мило улыбались в камеру.

Известно, что у Николь Кидман в браке с Китом Урбаном есть 13-летняя дочь Фейт Маргарет, а также приемный 29-летний сын Коннор и 32-летняя дочь Изабелла, которых она усыновила в браке с Томом Крузом.

Коннор и его сестра Изабелла остались преданными саентологами после нашумевшего развода их родителей в 2001 году. С сыном у актрисы сложились отчужденные отношения. Она опасается, что потеряла его из-за сайентологии навсегда. Любой шанс на примирение этих двоих кажется маловероятным, так как Коннор недавно продемонстрировал новую татуировку, символизирующую его непоколебимую приверженность этой религии. Тату "1938" на руке молодого мужчины журналисты связывают с первым упоминанием саентологии ее основателем Л. Роном Хаббардом.

Напомним, 29 июля сообщалось, что Николь Кидман с дочерьми и мужем посетила Олимпиаду-2024 в Париже.