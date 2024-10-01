Николь Кидман впервые после смерти матери вышла в свет (фото)

Звезда экрана прибыла в столицу Франции. Она посетила показ Balenciaga.

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57-летняя австралийская актриса Николь Кидман посетила Парижскую неделю моды. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Семейное дело" пришла на показ Balenciaga на Неделе моды в столице Франции. Это первый выход Николь после смерти ее матери.

Кидман появилась в черном приталенном платье с высоким горлом, прозрачными колготками и шпильками. К образу она добавила солнцезащитные очки и сумку в тон. Волосы австралийской знаменитости были распущены.

Николь Кидман объявила о смерти своей матери всего за несколько часов до того, как ее наградили за лучшую женскую роль в фильме "Девочка" на Венецианском кинофестивале.

Николь Кидман в Париже Фото: Getty Images

"Моя сестра и я, а также наша семья хотим поблагодарить вас за излияния любви и доброты, которые мы почувствовали на этой неделе. Каждое сообщение, которое мы получили от тех, кто любил и восхищался нашей Матерью, значило для нас больше, чем мы когда-либо сможем выразить. Спасибо от всей нашей семьи за то, что вы уважаете нашу частную жизнь, пока мы заботимся друг о друге", — отметила актриса

Напомним, Карла Бруни посетила Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о появлении на Неделе моды в Париже Сальмы Хайек и ее мужа.