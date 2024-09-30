Сальма Хайек с мужем-миллиардером посетила Парижскую неделю моды (фото)

Франсуа-Анри Пино является генеральным директором Kering. Среди брендов компании — McQueen.

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58-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек посетила Парижскую неделю моды со своим мужем, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, 62. Снимками с события звезда экрана поделилась в Instagram.

Супруги стали гостями показа новой коллекции McQueen.

"McQueen весна/лето 2025 — какая невероятная коллекция. Браво Шону МакГирру и всей команде за действительно впечатляющее шоу", — написала Сальма.

На публике звезда фильма "Фрида" появилась в блестящем платье и золотистых туфлях на платформе. Волосы знаменитости были распущены. Она сделала вечерний макияж.

Тем временем Франсуа-Анри Пино надел темно-синий пиджак в тонкую полоску и джинсы.

Сальма Хайек

Муж актрисы является генеральным директором Kering с 2005 года — французская группа компаний, которые выпускают предметы роскоши, среди которых Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen.

Сальма и ее возлюбленный-миллиардер поженились в 2009 году. Свадебная церемония состоялась в оперном театре Ла Фениче в Венеции, одном из старейших в Европе. На событии присутствовали дети жениха от первого брака с Доротеей Лепер — Матильда и Франсуа. Также у предпринимателя есть сын Огюстен от супермодели Линды Евангелисты.

Уже в союзе с Хайек родилась дочь Валентина.

Напомним, Сальма Хайек показала фото с отдыха на яхте.

Также Фокус писал о появлении Сальмы Хайек на событии в Торонто.