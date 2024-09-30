Сальма Хаєк з чоловіком-мільярдером відвідала Паризький тиждень моди (фото)

Франсуа-Анрі Піно є генеральним директором Kering. Серед брендів компанії — McQueen.

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58-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк відвідала Паризький тиждень моди зі своїм чоловіком, французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, 62. Знімками з події зірка екрану поділилася в Instagram.

Подружжя стало гостями показу нової колекції McQueen.

"McQueen весна/літо 2025 — яка неймовірна колекція. Браво Шону МакГірру та всій команді за справді вражаюче шоу", — написала Сальма.

На публіці зірка фільму "Фріда" зʼявилася в блискучій сукні та золотистих туфлях на платформі. Волосся знаменитості було розпущене. Вона зробила вечірній макіяж.

Тим часом Франсуа-Анрі Піно одягнув темно-синій піджак у тонку смужку та джинси.

Сальма Хаєк

Чоловік акторки є генеральним директором Kering з 2005 року — французька група компаній, які випускають предмети розкоші, серед яких Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen.

Сальма та її коханий-мільярдер одружилися у 2009 році. Весільна церемонія відбулася в оперному театрі Ла Феніче у Венеції, одному з найстаріших у Європі. На події були присутні діти нареченого від першого шлюбу з Доротеєю Лепер — Матильда та Франсуа. Також у підприємця є син Огюстен від супермоделі Лінди Євангелісти.

Уже у союзі із Хаєк народилася донька Валентина.

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала фото з відпочинку на яхті.

Також Фокус писав про появу Сальми Хаєк на події в Торонто.