Сальма Хаєк поділилася знімками відпочинку на яхті (фото)

Судячи з усього, зірка екрану відмовилася від макіяжу. Вона споглядала за заходом сонця всередині вересня.

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58-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк показала відпочинок на яхті під час оксамитового сезону. Кадрами зірка екрану поділилася в Instagram з понад 29 млн підписників.

"Ніколи не переставай відчувати благословення навколо себе, як сонце, вітер, вода та вогонь всередині", — написала дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

На фото Сальма позувала на палубі яхти на фоні заходу сонця. Вона приміряла малиновий купальник та легку світлу сукню. Хаєк доповнила літній образ восени браслетами та розпустила своє темне волосся.

Судячи з усього, знаменитість відмовилася від макіяжу, споглядаючи за заходом сонця всередині вересня.

Сальма Хаєк

"Шикарна фотосесія", "Богиня", "Витвір мистецтва", — пишуть у коментарях фоловери Сальми.

За день до цього акторка публічно зізналася в коханні своєму чоловіку Франсуа-Анрі Піно.

"Моя любове, кожного разу, коли я думаю, що я не можу любити тебе і поважати тебе більше… Ти доводиш, що я неправа, і я люблю тебе і поважаю тебе все більше і більше. Ти неймовірний", — написала Хаєк.

Сальма Хаєк з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, 58-річна Сальма Хаєк продемонструвала свою колекцію купальників.

Також Фокус писав про появу Сальми Хаєк на червоній доріжці в Торонто.