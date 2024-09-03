58-річна Сальма Гаєк показала свою колекцію купальників на розкішній фігурі (фото)

Актриса наголосила, що не використовувала фото з минулого, і зараз перебуває у чудовій формі.

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Мексикансько-американська акторка Сальма Гаєк, яка є дружиною французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, відсвяткувала свій 58-ий день народження на розкішній яхті та показала шанувальникам у соцмережі кадри з відпочинку.

На знімках знаменитість позує в суцільних і роздільних купальниках, а також у білій мереживній накидці. Актриса засмагає на сонці, танцює на палубі і насолоджується яскравим сонячним днем.

"День народження в бікіні, вітаю мене з 58-річчям! P.S. Жодна з цих фотографій не з минулого", — підписала пост актриса.

На знімках не видно чоловіка зірки, про кохання до якого вона завжди нагадує за кожної зручної нагоди. Зірка фільму "Фріда" та її коханий-мільярдер одружилися 2009 року. Весільна церемонія відбулася в оперному театрі Ла Феніче у Венеції, одному з найстаріших у Європі. На події були присутні діти нареченого від першого шлюбу з Доротеєю Лепер — Матильда і Франсуа. Також у підприємця є син Огюстен від супермоделі Лінди Євангелісти.

Уже в союзі з Сальмою народилася дочка Валентина.

Нещодавно Сальма і Франсуа-Анрі знову потрапили до списку багатіїв The Sunday Times за 2024 рік із загальним статком у 6,147 млрд фунтів стерлінгів. Чистий капітал пари зараз становить близько 6 млрд фунтів стерлінгів (у 2023 році було 8 млрд).

Франсуа-Анрі Піно є генеральним директором Kering з 2005 року, тоді як чистий капітал його коханої оцінюють у понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів завдяки її ролям у кіно та зйомкам у рекламних кампейнах.

Раніше Фокус писав, що Сальма Гаєк привітала свою маму з 80-річчям.