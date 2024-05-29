"Мій король": Сальма Хаєк зворушливо звернулася до чоловіка-мільярдера (фото)

Франсуа-Анрі Піно напередодні відзначив 62-й день народження. З акторкою він одружений близько 15 років.

57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк зворушливо звернулася до свого чоловіка, французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно з нагоди його 62-річчя. Архівні кадри з коханим зірка екрану опублікувала в Instagram.

"Благослови Господь день, коли ти народився, моя любове. Дякую за нескінченну любов та сміх, які ти даруєш мені щодня. З днем народження, мій королю", — написала Сальма.

Знаменитість показала фото та відео, на яких позує з іменинником під час Каннського кінофестивалю-2024. Зокрема, на благодійному івенті Хаєк приміряла ніжно-лавандову сукню зі шлейфом, а на червоній доріжці позувала в приталеній сукні Yves Saint Laurent.

Сальма Хаєк з чоловіком

До привітань у коментарях приєдналися Девід Бекхем, Періс Гілтон та інші підписники Сальми Хаєк у соцмережі.

Зазначимо, що зірка фільму "Фріда" та її коханий-мільярдер одружилися у 2009 році. Весільна церемонія відбулася в оперному театрі Ла Феніче у Венеції, одному з найстаріших у Європі. На події були присутні діти нареченого від першого шлюбу з Доротеєю Лепер — Матильда та Франсуа. Також у підприємця є син Огюстен від супермоделі Лінди Євангелісти.

Уже у союзі із Сальмою народилася донька Валентина.

Сальма Хаєк з чоловіком та донькою Фото: Getty Images

Нещодавно Сальма та Франсуа-Анрі знову потрапили до списку багатіїв The Sunday Times за 2024 рік із загальним статком у 6,147 млрд фунтів стерлінгів.

Чистий капітал пари наразі становить близько 6 млрд фунтів стерлінгів (у 2023 році було 8 млрд).

Франсуа-Анрі Піно є генеральним директором Kering з 2005 року, тоді як чистий капітал його коханої оцінюється в понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів завдяки її ролям у кіно та зйомкам у рекламних кампейнах.

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала архівне фото єдиної доньки.

Також Фокус писав про зйомку Сальми Хаєк для арабського глянцю.