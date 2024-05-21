У розкішній сукні зі шлейфом та в компанії чоловіка: Сальма Хаєк у Каннах-2024 (фото)

Нещодавно пара знову потрапила до списку багатіїв за 2024 рік із загальним статком у 6,147 млрд фунтів стерлінгів. З них — лише 100 млн зароблені Сальмою.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк у розкішній сукні із шлейфом вийшла на публіку. Знімками зірка ділиться у своєму Instagram.

Знаменитість разом з чоловіком, 61-річним французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, відвідала захід у рамках Каннського кінофестивалю-2024.

"Яка чарівна ніч із неймовірною їжею та людьми, святкування майже десятиліття "Жінки в русі"", — написала Сальма.

Хаєк вийшла у світ у розкішній світло-бузковій сукні на одне плече з прозорою накидкою. До каннського образу зірка фільму "Фріда" додала висячі сережки, уклала волосся в охайну зачіску та зробила вечірній макіяж.

Франсуа-Анрі Піно, який є керівником корпорації Kering та організував цей захід, був у чорному костюмі з метеликом.

Нещодавно зіркова пара знову потрапила до списку багатіїв The Sunday Times за 2024 рік із загальним статком у 6,147 млрд фунтів стерлінгів.

Сальма Хаєк на Каннському кінофестивалі-2024

Чистий капітал подружжя наразі становить близько 6 млрд фунтів стерлінгів, зменшившись з 8 млрд у 2023 році.

Франсуа-Анрі є французьким бізнесменом і генеральним директором Kering з 2005 року, тоді як чистий капітал його дружини оцінюється в понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів завдяки її ролям у фільмах та зйомкам у рекламних кампейнах.

Сальма Хаєк з чоловіком Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала архівне фото з донькою від Франсуа-Анрі Піно.

Також Фокус писав про випадок на літаку, під час якого Сальма Хаєк та Пенелопа Крус ледь не загинули.