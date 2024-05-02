"Помремо разом": Сальма Хаєк та Пенелопа Крус пригадали надзвичайну ситуацію
Подруги опинилися на борту літака, коли той приземлився в мексиканській глушині. Подумки вони вже попрощалися із життям.
57-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк та її хороша подруга, 50-річна іспанська акторка Пенелопа Крус, розповіли, як одного разу ледь не загинули. Про це пише Vogue Arabia.
Виявилося, що надзвичайна ситуація сталася на борту літака.
"Нам довелося приземлитися в мексиканській глушині. Я знала, що це станеться, оскільки бачила, як стюардеса виходила з кабіни та хапала кисень", — пригадала Хаєк.
Пенелопа Крус подумки вже попрощалася із життям.
"Ти сказала мені тоді дещо, що я ніколи не забуду. Ти сказала: "Я думала, що ми помремо. Але помремо ми разом, а значить, все буде добре"", — розповіла Сальма.
Сальма Хаєк зняла три різні обкладинки для арабського глянцю, для якого в неї взяла інтервʼю Пенелопа Крус. На одному з кадрів акторка поєднала розкішну сукню Gucci із сліпучим діамантовим кольє Boucheron, а також масивним перстнем від того ж бренду.
Крус та Хаєк давно товаришують. Вони знімалися у фільмі "Бандитки" 2006 року. В інтервʼю арабському журналу акторки розповіли, що їм вдається зберегти свою дружбу, оскільки вони не заздрять одна одній.
Нагадаємо, Сальма Хаєк показала, як пройшла вечірка Вікторії Бекхем з нагоди 50-річчя.
Також Фокус писав про архівні кадри з весілля Сальми Хаєк та Франсуа-Анрі Піно.