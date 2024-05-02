"Помремо разом": Сальма Хаєк та Пенелопа Крус пригадали надзвичайну ситуацію

Подруги опинилися на борту літака, коли той приземлився в мексиканській глушині. Подумки вони вже попрощалися із життям.

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57-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк та її хороша подруга, 50-річна іспанська акторка Пенелопа Крус, розповіли, як одного разу ледь не загинули. Про це пише Vogue Arabia.

Виявилося, що надзвичайна ситуація сталася на борту літака.

"Нам довелося приземлитися в мексиканській глушині. Я знала, що це станеться, оскільки бачила, як стюардеса виходила з кабіни та хапала кисень", — пригадала Хаєк.

Пенелопа Крус подумки вже попрощалася із життям.

"Ти сказала мені тоді дещо, що я ніколи не забуду. Ти сказала: "Я думала, що ми помремо. Але помремо ми разом, а значить, все буде добре"", — розповіла Сальма.

Сальма Хаєк та Пенелопа Крус Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Сальма Хаєк зняла три різні обкладинки для арабського глянцю, для якого в неї взяла інтервʼю Пенелопа Крус. На одному з кадрів акторка поєднала розкішну сукню Gucci із сліпучим діамантовим кольє Boucheron, а також масивним перстнем від того ж бренду.

Сальма Хаєк

Крус та Хаєк давно товаришують. Вони знімалися у фільмі "Бандитки" 2006 року. В інтервʼю арабському журналу акторки розповіли, що їм вдається зберегти свою дружбу, оскільки вони не заздрять одна одній.

Сальма Хаєк та Пенелопа Крус

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала, як пройшла вечірка Вікторії Бекхем з нагоди 50-річчя.

Також Фокус писав про архівні кадри з весілля Сальми Хаєк та Франсуа-Анрі Піно.