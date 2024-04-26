Сальма Гаєк показала архівні весільні фото з чоловіком-мільярдером

Актриса вважає, що їй дуже пощастило знайти свою справжню половинку. Вона всіляко підкреслює, що дуже дорожить своєю сім'єю.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Гаєк на честь 15-ї річниці шлюбу показала архівні фото з весілля з французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно. Трьома кадрами вона поділиласяна сторінці в соцмережі.

На першому знімку акторка була при повному макіяжі та із зачіскою. Це фото відображає закулісний погляд на її підготовку до церемонії.

Сальма Гаєк за лаштунками Фото: Instagram salmahayek

На другому фото, чорно-білому зображенні гримерки акторки, можна побачити її сукню Balenciaga by Nicolas Ghesquiere вартістю понад $400 тисяч доларів, яка висить на вішалці поруч з іншим вбранням для урочистостей.

Сукня від Balenciaga by Nicolas Ghesquiere вартістю понад $400 тисяч (праворуч) Фото: Instagram salmahayek

На останньому кадрі зображений момент, коли генеральний директор Kering надів їй на палець обручку.

"Немає слів, щоб описати щастя знайти свою другу половинку. Для всіх вас, хто знайшов, ніколи не приймайте це як належне. Для всіх тих із вас, хто цього не зробив, ніколи не здавайтеся. #tbt одному з найкращих днів у моєму житті", — йдеться у підписі.

Франсуа-Анрі Піно одягає своїй новоспеченій дружині каблучку на палець Фото: Instagram salmahayek

Весілля відбувалося у Венеції протягом двох днів. Усе почалося з репетиції балу-маскараду в Пунта делла Догана. Гості на балу були в золотих і чорних масках.

Сім'я нареченого придбала стару будівлю 2007 року і оплатила її реставрацію. У червні 2009 року він знову відкрився для публіки як художній музей, де представлені тимчасові експонати з колекції Піно.

Весільна церемонія відбулася в оперному театрі Ла Феніче, одному з найстаріших у Європі. На ній були діти нареченого від першого шлюбу з Доротеєю Лепер і дочка пари Валентина.

Серед запрошених були Пенелопа Крус, Хав'єр Бардем, Шарліз Терон, Лілі Коул, Ешлі Джадд, Вуді Гаррельсон, Анна Вінтур, Боно, Девід Блейн, Жак Ширак та інші знаменитості.

Прийом відбувся в Палаццо Грассі, важливому місці для пари, оскільки вони вперше зустрілися там 2006 року на гала-концерті. Сім'я Піно придбала будівлю в травні 2005 року. У 2007 році пара заручилася, а у вересні того ж року у них народилася дочка.

Раніше того ж року пара одружилася в мерії 6-го округу Парижа на День святого Валентина на невеликій церемонії з сім'єю, а кілька місяців по тому планувала масштабнішу урочистість. Чоловік здивував її третьою церемонією 2018 року — відновленням клятви на Бора-Бора.

У 2017 році Пенелопа назвала свій довгий і щасливий шлюб союзом з "правильним хлопцем" і назвала підтримку один одного парою найсильнішою стороною їхнього шлюбу.

"Ми хочемо, щоб інший прагнув уперед. Радує, коли інший старається. І знаєте що, у нас не дуже сильне соціальне життя, тому що нам дуже подобається проводити час разом. Так що ми проводимо багато часу разом", — сказала актриса.

Статки Франсуа-Анрі Піно, за даними Forbes Real-Time, становлять $43,8 млрд. Його група Kering володіє преміум-брендами Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent та іншими.

Раніше Фокус писав, що Сальма Гаєк відвідала з чоловіком центр мистецтва у Венеції.